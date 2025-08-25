כל קמפיין רוכב על ערך, נקודת אמת, צורך ומצוקה קיימים, שדרכם הוא מעצב את תודעת הציבור למטרותיו. כל אלו רותמים את הציבור המזדהה איתם ומורידים את יכולת ההתנגדות לקמפיין.

ניקח לדוגמה את הקמפיין לגיוס החרדים. ערך ההגנה על העם והארץ יחד עם המצוקה לאחר מאות ימי מילואים, הביאו רבים מבני הציבור הדתי-לאומי להוביל את הדרישה והמחאה לגיוס החרדים, אך הקמפיין יצא מבית היוצר של מחאת קפלן. שלטי החוצות הראשונים, בתחילת המלחמה, כגון "גיוס שווה לכולם", מומנו והופצו על ידי ארגון זה. מה לארגון זה ולגיוס חרדים? האם חברי הקצה השמאלי של המפה הפוליטית בישראל רוצים צבא מלא בחרדים? - ודאי שלא! קמפיין זה משרת עבורם את הקמפיין הראשי והוא הפלת ממשלת הימין כדי להקים ממשלה התומכת בהפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה. בחכמתם, הם ידעו שזו הדרך לסכסך בין הציבור המתגייס ביותר ובין החרדים, וכך הציבור הדתי-לאומי עושה בשבילם את העבודה.

לפי ר' שלמה הלוי אלקבץ ז"ל (מחבר "לכה דודי") בחיבורו "מנות הלוי" על מגילת אסתר, הסעודה ליהודים בשושן הייתה קמפיין של אחשוורוש. החטא "שנהנו מסעודתו של אותו רשע" לא היה בחוסר כשרותו של המזון, כי גם לאחשוורוש היה ברור שיהודים לא יגיעו לסעודה שאיננה כשרה בתכלית הכשרות. החטא היה ב"כוונת הסעודה". אחשוורוש רצה שהיהודים יצאו מסעודתו עם תודעה של "אפשר להיות יהודי כשר למהדרין בשושן" ולא יעלו לארץ ישראל לבנות את הבית שני. אז הסעודה הייתה כשרה למהדרין, עם ירק גוש קטיף ומלצרים עם פתיל תכלת ומסתמא נאמרו שם דברי תורה רבים, אך הכוונה הייתה ארסית וזדונית.

כלומר, יכול להיות שאתה עוסק בדבר חשוב ונכון ואפילו כשר למראית העין, אך משרת מטרה גדולה שהיא הפוכה לחלוטין מעולמך הערכי.

ולקמפיין החטופים. כל קמפיין עסוק בעיצוב תודעה. מדוע יש צורך בקמפיין חטופים? מישהו לא רוצה להשיב אותם? האם הממשלה שהשיבה כבר 200, רובם בחיים, לא רוצה להשיב את הנותרים? הקמפיין לקח על עצמו להכניע את מקבלי ההחלטות של מדינת ישראל לעסקה עם ארגון הטרור חמאס, בדיוק כפי שעשה הקמפיין למען גלעד שליט.

רונן צור כתב אז: "הפעם, הקרדיט אינו מגיע לסיירת מטכ"ל ואף לא ללוחמי השייטת או לאמיצי הימ"מ. לא; בפעם זו דווקא כוח משימה מיוחד שהורכב מיוסי יהושע, מרוני דניאל ומכרמלה מנשה, בגיבוי כוח של אלון בן דוד, יואב לימור ואמנון אברמוביץ' עשה את מה שצה"ל, השב"כ והמוסד לא הצליחו...כולם יחד פשטו מדי שחר על משרדיהם של מקבלי ההחלטות עד שאלה הרימו ידיים ונכנעו. פשוט נכנעו. אין מילה אחרת."

כלומר, הקמפיין לא נועד "להעלות מודעות" אלא לגרום לציבור להימנע מכל התנגדות לעסקה הכי מופקרת שתגיע ולהקל על מעצבי התודעה להכניע את הממשלה. כיוון שהציבור שהכי יתנגד לעסקה הוא הציבור הדתי-לאומי שנציגיו גם בכירים בממשלה, יש לעבוד (תרתי משמע) על ציבור זה חזק מאד. לשם כך, הוקמה במטה מחלקה העוסקת רק בציבור זה.

כבר מתחילת הדרך, הקמפיין מימן שלטי חוצות בכל הארץ עם הכיתוב "פדיון שבויים מצווה גדולה". כמובן ששלטים אלו מכוונים למי שמצוות מעניינות אותו כלומר, דתיים וחרדים, אך בדגש על הדתיים-לאומיים. הקמפיין עשה כאן שימוש בטכניקה של "תמרן את היריב באמצעות כפייתו על ערכיו".

לאחר שהמטה חבר לקפלן כלומר, הסכים לנוכחות של אנשי קפלן בהפגנות למען החטופים ולא דרש בכל תוקף את ההפרדה, נוצרה ההבנה שהדבר גורם לריחוק מהציבור הדתי-לאומי. כאן התחילה התקרבות אינטנסיבית לדתיים באמצעות קיום מפגשי "אחדות", הגעה של משפחות חטופים ליישובי העומק של הימין ביו"ש, תפילות בקברי צדיקים, תהילים והפרשת חלה. אלו פורסמו בעלוני השבת ובאמצעי המדיה של הציבור הדת"ל ושימשו כפיתיון לרתימתו לרעיונות של המטה.

אתה מגיע לתפילה למען החטופים, את מגיעה להפרשת חלה בכיכר, אתם עונדים סיכה צהובה או מגיעים למפגש "אחדות" ביישוב, אך המארגנים באים לתמרן אתכם להיות חלק ממסריו. הם באים "להרחיב קהלים". כשאתם איתם, משהו בכם מתרכך, חוש הביקורת שלכם מתעמעם כי אתם קרובים לאנשים כואבים ומדממים שקרוביהם בשבי. החמלה משתלטת עליכם ואינכם רואים את סיפור המסגרת.

אם לא שאלתם את עצמכם את השאלות הבאות ועניתם לעצמכם תשובות אמיתיות וכנות, סיכוי גבוה שתהיו אידיוטים שימושיים: מהן כוונותיו של המטה? לאן הוא חותר בסוגיית השבויים? מי ומי עומדים בראשו? אילו פעילויות קודמות יצאו מטעמו? למה חשוב למטה לפרסם בעלוני השבת? למה חשוב לו שנשתתף בפעילויות שלו? ועוד שאלה חשובה: מדוע מי שחסם אותנו בכבישי הארץ ביום ראשון שעבר ומתכוון לחסום גם מחר (שלישי), מוצא לנכון להזמין אותנו לתמוך בו בסליחות בכותל? אין גבול לציניות??

לי יש תשובות מאד ברורות לשאלות הללו. בראש ובראשונה, המטה לוקח את ישראל לכניעה לחמאס. "סיום המלחמה" זה שם יפה ומכובס לכניעה לדרישות החמאס: יציאה מוחלטת של צה"ל מרצועת עזה כולל פילדלפי והפרימטר, שחרור 1500 הנוחבות לעזה, שיקום עזה על פי המודל הכלכלי של חמאס: רצח יהודים בכסף זר, שחרור מחבלים כבדים ביותר מהכלא הישראלי וחזרת אחרון השבויים בתום השיקום של עזה.

לזה לא אהיה שותף לעולם! לכן גם לא אגיע לסליחות הלילה כי כל השתתפות כזו, ובמיוחד שלי, תחזק את הקריאה לכניעה לאויב. את השבויים נוכל להחזיר במהירות רק אם כל הכוחות יהיו מופנים לחיזוק ולדרישה נחרצת מרה"מ לחנוק את עזה עד לכניעת ראשי החמאס.

הכותב הוא אביו של איתן הנמצא בשבי חמאס ויו"ר פורום תקווה