חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה פרסם הודעה חריפה נגד מה שהוא מכנה "המלחמה נגד בתי הכנסת בתל אביב ושלילת זכויות החרדים".

אייכלר הזהיר כי המדיניות הנוכחית מעוררת קטרוג על עם ישראל בעת מלחמה.

"בזמן שהחטופים עדיין במנהרות ודם ישראל נשפך כמים רח"ל, נמשכת המלחמה נגד ה' אלוקי ישראל וגורמים קטרוג על עם ישראל, ממש כמו בימים הנוראים בשנת תשפ"ג", אמר בפתח הודעתו.

הוא הוסיף ואמר כי "אם תכתוש את האוויל במכתש לא תסור מעליו איוולתו, מי שכופה על גבאי בתי כנסת לפגוע בהלכות ההפרדה בין עזרת גברים ועזרת נשים, ישלול את כל זכויות האדם החרדי".

אייכלר תקף את הגורמים העומדים מאחורי ההנחיה וטען כי "לא לחינם הם תומכים בשלילת זכויות האדם ואף זכות הבחירה של יהודים חרדים. כל הזכויות המוענקת לערביי ישראל, בחסות שלטון בג"צ, ישללו מיהודים המסרבים להתבולל בתרבות הרעה".

בדבריו השווה את המצב למצב היפותטי בו ישללו זכות בחירה ממחללי שבת והדגיש כי "תארו לעצמכם שמישהו יציע לשלול את זכות הבחירה ממחללי שבת בטענה שהם מסכנים את ביטחון העם היהודי שהרי הנביא ירמיהו אומר 'ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת...והצתי אש בשעריה...ולא תכבה' - הרי ברור לכל בר דעת שמפלגה כזו לא תעבור ועדת הבחירות. אבל שלילת זכויות החרדים היא לגיטימית בעיניהם".

בסיום דבריו קרא לתפילה בחודש אלול ואמר כי "גורלנו אינו בידינו. אין כוחנו אלא בתפילה בחודש אלול. בחודש הרחמים והסליחות נתפלל להצלת שארית פליטת עמו ישראל. הקב"ה יציל אותנו מידי אויבינו מסביב, 'וגדול המחטיאו מן ההורגו'. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר".