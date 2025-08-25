שר התחבורה הטורקי קיבל דו"ח מהירות לאחר שפרסם סרטון שבו נראה נוהג במהירות של 225 קמ"ש, כמעט כפול מהמותר בחוק (140 קמ"ש), בכביש מהיר מחוץ לאנקרה.

בסרטון, שהוצמד למוסיקה עממית ונאום של נשיא טורקיה ארדואן המתפאר בתשתיות, רואים את רכבו עוקף כלי רכב אחרים בשוליים — מעשה שגרר ביקורת ציבורית ואכיפה.

כתוצאה מהמהירות המופרזת, נרשם קנס בגובה 9,267 לירות טורקיות (כ‑280 דולר). השר התנצלה בפומבי בעמודו ב‑X (טוויטר) עם תמונת הדו"ח, והבהיר: "מצטער לעם שלנו".

התקרית עוררה תגובות נוקבות ברשתות ובתקשורת המקומית, במיוחד לאור אחוז גבוה של תאונות דרכים במדינה.