בכנס "עצדה" לציון 90 שנה לפטירת הרב קוק, אמרה השרה אורית סטרוק כי דרכו של הרב קוק ממשיכה להנחות את הציונות הדתית גם בימינו.

"אני בתור מי שלא נולדה בציונות הדתית, בחרתי בה פעמיים - על פני העולם החילוני שממנו באתי, ועל פני העולם החרדי. מצאתי את הדרך המיוחדת שמבוססת על תורתו של הרב קוק", אמרה.

לדבריה, הציונות הדתית היא הדרך היחידה המחברת בין תהליכים היסטוריים לבין התורה. "הגדולה היא לראות את ההיסטוריה דרך משקפי התורה, ואת התורה דרך המשקפיים של התהליך ההיסטורי. לא רק לזהות שזהו תהליך של ראשית צמיחת גאולתנו, אלא גם לרצות להיות פעילים בו", ציינה.

סטרוק התייחסה גם להשתלבות הציונות הדתית בכל תחומי החיים, ואמרה כי גם העשייה הציבורית והפוליטית היא חלק בלתי נפרד מדרכו של הרב קוק. "בדור שלנו, כשהקדוש ברוך הוא מקבץ את עמו לארץ, מי שעוסק בעלייה, בהתיישבות ובהקמת מדינת ישראל - הוא שותף למעשה הגאולה. ודאי שלהיות חלק מהעשייה הפוליטית במדינת ישראל זה להיות שותפים לקדוש ברוך הוא".

בתגובה לטענות על לאומיות או קיצוניות יתר, אמרה סטרוק כי דרכו של הרב קוק לא הייתה פשרנות אלא שילוב של אהבת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. "אנחנו משתדלים ללכת בדרך הזו, להוביל את המדינה למקומות הנכונים. זה המון תלוי בתפילות הציבור. אנחנו שם מכוחכם ומכוח התורה הגדולה הזו", סיכמה.