נשארת בליגת העל. את העונה שעברה סיימה אליצור נתניה במקום ה-13 בטבלת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל.

מי שניצלה מירידה היא הפועל עפולה שהשיגה נקודה אחת יותר מזו של נתניה ושרדה בליגה הבכירה עם 44 נקודות.

לצערה ולצער אוהדיה, עפולה התפרקה ובניסיון נואש להישאר בליגה הבכירה החליטה להתאחד עם הפועל אילת מהליגה השניה וכך יצרו קבוצה מאוחדת שאמורה הייתה לשחק בליגה הבכירה.

בנתניה טענו כי איחוד שכזה, כאשר שתי הקבוצות נמצאות בקצוות שונים של הארץ אינו קביל ופנו לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל.

למרות החלטת הנהלת איגוד הכדורסל לאשר את האיחוד בין הקבוצות המרוחקות זו מזו, היום (שני) פסק בית הדין העליון של איגוד הכדורסל כי האיחוד מבוטל ולא תקין ובשל כך אליצור נתניה תשחק העונה בליגת העל הבכירה של הכדורסל הישראלי, בעוד עפולה ואילת ישחקו בליגה הלאומית, הליגה השניה.