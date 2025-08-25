במשך שנים היא מתקשה להעמיד ערבויות כספיות ובכל פעם מתחשבים בה מחדש, אך הפעם הסתבכה סכנין עם ארגון הכדורגל העולמי, פיפ"א שהטילה עליה סנקציות בשל חוב כספי.

סכנין לא שילמה את הכסף שאמורה הייתה לשלם עבור העברתו של עילאי אלמקייס מהופנהיים הגרמנית ובפיפ"א הודיעו כי הקבוצה מהמגזר הערבי לא תוכל לרשום שחקנים חדשים עד להסדרת החוב לקבוצה הגרמנית.

היום (שני), שעות ספורות לפני משחקה הראשון לעונת 2025/26, מול בית"ר ירושלים באצטדיון דוחא שבסכנין, קיבלה סכנין הודעה כי המסמכים להסדרת חוב התקבלו ואושרו אך זה מאוחר מדי עבור המשחק הביתי הקרוב, הראשון של העונה.

סכנין קיוותה כי כמו בכל הפעמים הקודמות בעונות האחרונות, ראשי הכדורגל הישראלי יבואו לקראתם ויעזרו להם להתגבר על התנהלות לקויה שלהם, אך בהתאחדות לכדורגל סירבו לאשר את שיתופם של השחקנים החדשים ובשל כך זו תארח את היריב המושבעת מהבירה ללא אף שחקן רכש חדש, 11 במספרם.

למעשה, סכנין תעלה למשחק מול בית"ר הערב ללא הזרים החדשים ארתור מריניאן, קרלו ברוצ'יץ', רובן אקווה, גילד אוטנגה וכן דוראל אוונאו שחתם הלילה, ומלבדם גם יחסרו לה הישראלים עדן שמיר, אלון אזוגי, מקס גרצ'קין, מוסטפא שייח יוסף, חסן חילו ועומר קורסיה.

אם זה לא מספיק, אז סכנין שבקיץ האחרון עמדה שוב בפני פירוק לאחר ניסיון חילופי בעלות, מתמודדת בימים אלו עם חרם אוהדים כאשר ארגון האוהדים האדוק שלה הודיע כי לא יגיעו למשחק הביתי הערב מול הירושלמים.

בהודעתה לאוהדיה כתבה סכנין כי "הנהלת המועדון לוקחת על עצמה אחריות מלאה על הטעות שאירעה, ומבטיחה לכם שהיא פועלת בכל הכוח והנאמנות כדי לתקן אותה ולוודא שלא תחזור בעתיד. אנו קוראים לכם להיות הערב באצטדיון, כפי שהייתם תמיד, מאחורי השחקנים, תומכים בהם, ומניפים בגאווה את דגל בני סכנין בנאמנות. הנוכחות שלכם היא הנשמה של הקבוצה".

"אנו מבינים את הכעס שלכם ומודעים היטב לעוצמת שלכם ולהשפעתכם האדירה. אתם העוגן האמיתי והלב הפועם של המועדון, והנוכחות שלכם ביציעים היא הכוח שלנו. אנחנו פונים אליכם כבני אותו יישוב מלוכד להיות הערב עם הקבוצה ולתמוך בה בעוצמה. אנו מבטיחים כי מיד עם הסיום סופי של התיק בפיפ"א, נקיים פגישה ישירה אתכם, בה נציג את החזון שלנו ונקשיב להצעותיכם, כדי שנצא יחד לעבודה משותפת ההולמת את ההיסטוריה של בני סכנין ואת קהל אוהדיה האדיר". זה ייגמר בתבוסה במשחק הראשון של העונה?