מוקף במחבלים: משפחתו של נמרוד כהן חושפת את סרטון החטיפה שלו ללא

משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן פרסמה הערב (שני) סרטון ושתי תמונות חדשות מרגע חטיפתו על ידי חמאס ב-7 באוקטובר.

בתיעוד ממנו נלקחו התמונות נראה כהן מובל על ידי מחבלי חמאס לשטח רצועת עזה.

ויקי כהן, אימו של נמרוד, אמרה בכאב: "סרטון האימה שאנחנו מפרסמים היום נמשך כבר 689 ימים. כל דקה, כל שנייה היא נצח.

מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל. הילד שלי חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהינום ולי כאמא אין מה לעשות", הוסיפה.

היא פנתה לראש הממשלה ולשרי הקבינט. "היכנסו לנעלים שלי, אמא שלא נושמת כבר 689 ימים. שומעת את הצעקות של הבן שלי. אין לכם זכות לסכל את העסקה הזאת, אין לכם זכות למנוע מהבן שלי לחזור".

אביו של נמרוד, יהודה, הוסיף "החטיפה מהטנק, ההולכה של נמרוד לכיוון עזה, יש שם קטעים לא נעימים. יש עוד מקבץ סרטונים מתוך עזה, ועדיין הצבא מסרב לתת לנו בתירוצים שונים ומשונים. נמשיך להילחם על הדבר הזה, נעשה הכל, כולל חסימה של הבניין שבו יושבת יחידת המ"מ כדי להגיע לסרטונים האלה.

הצבא חייב לנו, ולא עושה לנו טובה שמראה לנו סרטונים ומעניק לנו את חלקם. הוא חייב לתת לנו כל מידע ושביב מידע על נמרוד", הדגיש.

יותם, אחיו של נמרוד כהן, הוסיף: "נמרוד היה שם ב-7 באוקטובר להגן על המדינה, נמרוד נשלח והוצב על ידי המדינה והצבא ללא הכנה ומידע מקדים על תכניות חמאס ועם טנק תקול. אותה ממשלה שהציבה את נמרוד שם והביאה עלינו את המחדל מסרבת להחזיר את נמרוד כמעט שנתיים אחרי חטיפתו. ממשלת נתניהו הביאה על נמרוד שואה".