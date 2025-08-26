בכנס הצדעה למפעלי הציונות הדתית במלאת 90 שנים לפטירת הראי"ה קוק זצ"ל שוחחנו עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

ראש העיר אמר כי האירוע גורם לו לקורת רוח רבה. "לקחנו על עצמנו להביא חלק גדול מהציונות הדתית מרחבי הארץ לירושלים ולגרום לחוויה מיוחדת במינה - וזה סיפוק אדיר. השר סמוטריץ' אמר לי 'תראה איך החזון של הרב קוק מתקיים' והיום אנחנו באמת רואים שכל מילה שהוא אמר חקוקה ומתרחשת. יום כזה עושה נחת רוח לרב קוק בשמיים".

השר סמוטריץ' הוסיף "ראש עיריית ירושלים מלמד אותנו לעשות הכל בגדול ולא נבהל מביקורת. זה אירוע שמכבד את הרב קוק".

"אני לא יודע אם הרב היה יכול לצפות את הקצב של התקדמות הגאולה ושל התורה ובתי המדרש שלו שפועלים היום בחינוך, בהתיישבות, בחברה, בצבא, בכלכלה ובהייטק ולוקחים אחריות בכל מרחבי העשייה במדינת ישראל מתוך תורת החיים הגואלת. ירושלים היא אורו של עולם ומרכז הרוח של מדינת ישראל - בדיוק כמו הציונות הדתית", סיכם.