לפני כשבוע עצר השב"כ שני פעילי ימין לחקירה ומנע מהם מפגש במשך שישה ימים עם עורך דין.

אתמול (ראשון) פגשו השניים את עורך הדין אסף גונן מארגון חוננו וטענו בפניו כי ספגו יחס משפיל במהלך חקירת שב"כ. "קראו לנו נאצים ומחבלים. היינו קשורים שעות ארוכות לכיסא במהלך החקירה".

עו"ד גונן תקף את השב"כ ואמר: "לא מתקבל על הדעת מצב שבו בחקירת שב"כ מטיחים בחשודים ומפנים כלפיהם אמירות שהם מחבלים ונאצים. זאת בפרט כאשר המדובר בחשדות שאינם ברף החומרה הגבוה, אשר נטען לגביהם לאורך כל הדרך שמדובר על מחאה שחרגה מהגבולות המקובלים".

בתחילת השבוע נעצר פעיל ימין נוסף בחשדות דומים לשני פעילי הימין האחרים. לבקשת שב"כ הטיל בית המשפט צו איסור פרסום על פרטי החקירה.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "האמירות המיוחסות לחוקרי השירות שקריות, לא נאמרו מעולם ונועדו לייצר דה לגיטימציה והכפשה לפעילות השב"כ והמשטרה. יודגש כי חקירות השב"כ מתנהלות כדין ותחת ביקורת שיפוטית. נזכיר כי בחודשים האחרונים אירעו מספר אירועים חמורים, בהם הותקפו אנשי ומתקני כוחות הביטחון עד לכדי סיכון חייהם".