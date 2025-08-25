חרם על ישראל? תחשבו שוב. תוך 24 שעות מרגע שנפתח הרישום לתחרות הבינלאומית בשחמט, שתתקיים בעוד כשלושה חודשים בירושלים, בירת ישראל, נרשמו למעלה מ-100 שחמטאים מ-23 מדינות מכל רחבי העולם.

בזמן שנציגות ישראל והנבחרות השונות מקיימות את פעילותיהן הבינלאומיות מחוץ לישראל, זאת בשל המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר, יש מי שלא מפחדים ומקיימים תחרות בינלאומית דווקא בבירה - בירושלים.

מדובר בתחרות הבינלאומית בשחמט, JERUSALEM OPEN, תחרות שתתקיים בין ה-26 ל-27 בנובמבר בבירה, אליפות שתפעל בשיטת שח מהיר.

אליפות ירושלים הפתוחה בהובלת משרד התרבות והספורט והעומד בראשו השר מיקי זוהר, תתקיים זו השנה השניה ברציפות בבירת ישראל ירושלים, כאשר גם הפעם זו תתקיים במלון רמדה שבעיר באליפות שתהיה פתוחה לקהל הרחב.

מלבד העובדה כי מדובר באליפות בינלאומית ראשונה שתתקיים בארץ מאז פרוץ המלחמה, למעלה מ-100 שחמטאים מ-23 מדינות מכל רחבי העולם יגיעו לאליפות היוקרתית, כאשר בין השחמטאים ניתן למצוא נציגים מארה"ב, גרמניה, דנמרק, אנגולה, דרום אפריקה, רוסיה, בלארוס, הולנד, בולגריה, אפריקה ואזרבייג'אן.

לא מדובר בדבר של מה בכך, כאשר בשל איכות התחרות, עשרות מהשתתפים בה יהיו בדרגת רב אמן - הדרגה הגבוהה ביותר בשח העולמי ולמעשה הנציגים של המדינות, יהיו כאלו בעלי שם ועניין רב, דבר שלמעשה מהווים יחסי ציבור טובים למדינת ישראל בתקופה קריטית שכזו.

תחרות שח מהיר היא גרסה קצבית ומרתקת של משחק השחמט, בה המהירות היא גורם מרכזי. כל שחקן יקבל זמן מוגבל מאוד לחשוב על המהלכים שלו והמשחק אטרקטיבי, אגרסיבי וכמובן מהיר יותר.

באיגוד השחמט ציינו כי אליפות ירושלים הפתוחה תמשיך את הרנסנס שחווה השחמט הישראלי בשנים האחרונות. עם שלל תחרויות בינ"ל ומקומיות בכל רחבי הארץ כאשר רק בשנה האחרונה התקיימו אירועים מעפולה בצפון ועד אילת בדרום. מדובר באירועים רבים בפריסה ארצית, מה שמאפשר את הנגשת משחק המלכים להמוני ישראל.

סך הפרסים באליפות היוקרתית יעמדו על סכום משמעותי במיוחד של 30 אלף אירו, כאשר האליפות מיועדת לגברים ולנשים כאחד, וצפויה לכלול כ- 400 שחמטאים ושחמטאיות.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר ברך על התחרות שתחזור לישראל כשאמר: “אליפות השחמט העולמית בירושלים היא הוכחה לכוחה של התרבות והספורט לגשר בין עמים ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. אני גאה על כך שדווקא בתקופה מאתגרת כל כך, מדינת ישראל זוכה לארח בבירתה אירוע ספורט בינלאומי יוקרתי ויוצא דופן. נמשיך לפעול להביא לישראל אירועי ספורט מהשורה הראשונה, המעניקים השראה וגאווה לאזרחי המדינה ומברך את איגוד השחמט על פעילותו המבורכת".

ראש העיר ירושלים משה ליאון שמארח את האליפות אמר: "ירושלים, עירם של מלכי ישראל, תמשוך אליה גם השנה את משחק המלכים, אשר תורם ומקנה למשתתפיו כישורים מנטליים וחברתיים, התפתחות אישית ואתגר. אני מברך את הבאים מהארץ ומהעולם ומאחל לכם הצלחה והנאה מהחוויה הייחודית של אליפות השחמט המסורתית בבירה".

ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט הישראלי אמר: "אליפות ירושלים הפתוחה היא לא רק תחרות שחמט - היא סמל למעמד הבינלאומי ההולך וגדל של ישראל בזירה העולמית של המשחק. העובדה ששחמטאים מ-23 מדינות כבר הבטיחו את השתתפותם, חודשים מראש, היא הוכחה לרמה הגבוהה של התחרות ולמוניטין שהיא צברה בזמן קצר".

גיל בורחובסקי, מנכ"ל איגוד השחמט הישראלי סיכם: "הצלחתה של אליפות ירושלים היא תוצאה ישירה של השקעה ארוכת טווח, חזון ברור ושיתוף פעולה פורה עם משרד התרבות והספורט, עיריית ירושלים וגורמים נוספים. זו הזדמנות חד-פעמית להפגיש בין שחמטאים מכל העולם על אדמת ירושלים - עיר של היסטוריה, תרבות ועתיד. אנחנו רואים באליפות הזו מנוע צמיחה לא רק לשחמט הישראלי, אלא גם לחינוך לחשיבה, ערכים ולשיח תרבותי. השחמט הוא גשר בין עולמות, ואנחנו מתכוונים לחצות אותו בענק".