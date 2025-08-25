נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב ומצהיר כי בעזה נותרו פחות מ-20 חטופים ישראלים בחיים ויש להשיבם באופן מיידי.

"נשארו שם פחות מ-20 חטופים חיים, אחד או שניים מתו. חייבים לסיים את הסיוט הזה", אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן.

מנהלת השבויים והנעדרים הגיבה לדברים: "הודעתו הקודמת של מתאם השו"נ למשפחות החטופים בתוקף. על פי המידע שבידי ישראל 20 מן החטופים בין החיים".

טראמפ נשאל גם על התקיפה של צה"ל בבית החולים בחאן יונס והודה כי לא היה מודע כלל לאירוע. "לא ידעתי על זה, ואני לא שמח על כך. אינני רוצה לראות דברים כאלה מתרחשים".

הבוקר (שני) הותקף בחאן יונס בית החולים האירופי "נאצר" על ידי טנק צה"לי שירה לעברו פגזים, לאחר שמחבלי חמאס התקינו על בית החולים מצלמה שמסכנת את כוחות צה"ל ומהווה איום על חייהם. לפי דיווחים, התקיפה הובילה למותם של כ-20 בני אדם, בהם חמישה עיתונאים.

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".