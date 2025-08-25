שלושה שבועות לאחר סערת השלט של אוהדי ראקוב הפולנית, במשחק הכדורגל מול מכבי חיפה במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג, היום (שני) הגיע העונש.

כזכור, במהלך משחק הכדורגל במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה, בין ראקוב הפולנית למכבי חיפה הישראלית, הניפו אוהדי הפולנים שלט בגנות ישראל.

על השלט אותו הניפו האוהדים הפולנים במשחק הראשון מול חיפה, נכתב: "ישראל רוצחת והעולם שותק".

במכבי חיפה הגישו תלונה לאופ"א, ארגון הכדורגל האירופי כנגד הקבוצה הפולנית ואוהדיה, והיום פסקו באופ"א על העונש כנגד הפולנים כאשר קנסו אותם בסכום של 20,000 יורו. בנוסף נקנסה רקאוב בסכום של 10,000 יורו על העברת מסר שאינו הולם אירוע ספורט וכן סכום כסף נוסף בשל הדלקת זיקוקים.

כעת בחיפה עוקבים אחר החלטת אופ"א, שכן אוהדיה שלה השיבו בשלט משלהם שעורר סערה גדולה בפולין ואף יצא אל מחוץ לעולם הספורט, כשבמשחק הגומלין מול הפולנים בשבוע לאחר מכן, השיבו אלה בשלט משלהם: "רוצחים מאז 1939", שלט שלמעשה התייחס לכך שהפולנים היו שותפים למעשיהם של הנאצים כנגד יהודי אירופה במלחמת העולם השניה.