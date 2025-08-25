דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס הערב (שני) לדיווחים על פגיעה באזרחים ובין היתר בעיתונאים, בתקיפת צה"ל באזור בית החולים נאצר בחאן יונס.

"מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו באזור בית החולים נאצר בחאן יונס. אנו מודעים לדיווחים על פגיעה באזרחים, כולל בעיתונאים. ברצוני להבהיר כבר מההתחלה - צה"ל אינו מתכוון לפגוע באזרחים. צה"ל עושה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה באזרחים, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו", הדגיש דפרין.

הוא הוסיף "כל אירוע שמעורר חשש בנושא זה מטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. אנו פועלים במציאות מורכבת ביותר. מחבלי חמאס עושים שימוש מכוון בתשתיות אזרחיות, כולל בתי חולים, כמגן. הם אף פעלו מתוך בית החולים נאסר עצמו".

דפרין ציין כי "חמאס הוא שפתח במלחמה הזאת, יצר תנאי לחימה בלתי אפשריים - ומונע את סיומה בכך שהוא עדיין מחזיק 50 חטופים. עם זאת, כצבא מקצועי, המחויב לדין הבינלאומי, אנו מחויבים לחקור את פעולותינו באופן יסודי ומקצועי. הרמטכ"ל הנחה לקיים תחקיר מיידי - כדי להבין את נסיבות האירוע וכיצד זה קרה".

"דיווח מאזור לחימה פעיל כרוך בסיכון עצום, במיוחד במלחמה מול ארגון טרור כמו חמאס, שמסתתר בציניות מאחורי האוכלוסייה האזרחית. כפי שתמיד עשינו, נציג את ממצאינו בשקיפות מרבית. אנו מצרים על כל פגיעה בחפים מפשע, וממשיכים להיות מחויבים להילחם בחמאס - תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים", סיכם.