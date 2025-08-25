ריקודים עם הרב אלגאזי צילום: באדיבות המצלם

ראש ישיבת ההסדר רמת גן, הרב בן ציון אלגאזי, קיים הבוקר (שני) את שיעור פתיחת זמן אלול בלב רצועת עזה, יחד עם תלמידיו המשרתים בחזית.

הרב, רס"ן במילואים, נכנס לרצועה לצורך קיום השיעור, והעביר שיעור תורה ללוחמים הפזורים בקו האש.

לדבריו, "זה היה משהו יוצא דופן, גוואלד של ממש". השיעור עסק במסכת בבא קמא ובגדרי איסור נזיקין, והשתתפו בו תלמידים מ"כל הקשת" - מהר המור ועד ישיבת תל אביב. "שיעור של שעה וחצי בלומד'ס, וכולם ישבו מרותקים", הוסיף הרב אלגאזי.

התרגשות מיוחדת נרשמה מצדו של מפקד מחלקה, קצין שאינו שומר תורה ומצוות, שהגיב בהשתאות למראה הלימוד. 'למה לא כל ראשי הישיבות מגיעים לכאן? איזה דבר נפלא זה?'", תהה הקצין, וציין כי קשה לו לרתק את הלוחמים לפרקי זמן ארוכים.

הרב אלגאזי השיב לו, "כאשר יש תורה - היא מאירה. היא מאירה ב'אלף', מאירה ב'עין'. התורה צריכה להתחיל מהם".