פרקליטות המדינה הודיעה היום (שני) לבית המשפט העליון, כי המשטרה פתחה בחקירה נגד עבאס זכי, חבר הוועד המרכזי של תנועת הפת"ח, בחשד לעבירות הסתה לטרור. ההודעה נמסרה בתשובה לעתירה שהגיש ארגון "לביא".

בעתירה הובאו דבריו של זכי לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, בהם אמר: "אחרי ה-7 באוקטובר הייתה התעוררות פלסטינית. אנו מודים לגדודי עז אלדין אלקסאם על ההכנות הללו. ברגע שהם יוצאים לדרך, הם יודעים לסיים את העבודה". עוד צוטט באומרו: "לישראלים יש בחירה או לעזוב דרך הים או לשוט בים של דם", וכן כי "היהודים ייאספו על מנת שהפלסטינים יהרגו אותם".

במספר הזדמנויות נוספות שיבח זכי מחבלים שביצעו פיגועים נגד אזרחי ישראל, ואף העניק פרסי הוקרה למשפחותיהם, בהם למשפחתו של מחבל שביצע פיגוע דקירה וירי בו נהרגו שני ישראלים.

בפרקליטות ציינו בהודעתם לבית המשפט כי חקירתו של זכי החלה רק לאחר שארגון "לביא" הודיע כי בכוונתו לעתור לבג"ץ, וכי במסגרת ההיערכות לתשובה לעתירה תוקנו ליקויים נוספים.

ח"כ אביחי בוארון, מיוזמי העתירה, מסר: "יש להצר על כך שגורמי הביטחון ורשויות האכיפה אינם פועלים ביעילות הנדרשת כנגד שונא ישראל עבאס זכי המסית השכם והערב לטבח יהודים. ההיסטוריה הרחוקה והקרובה לימדה אותנו לקח מר שאין להתעלם מהסתה מסוכנת שכזאת".