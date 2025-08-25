בני מחזור כ"ג מישיבה קטנה מורשה בירושלים הפיקו מחרוזת חדשה של שירי שמחה וגאולה, שנולדה מתוך שנות הלימוד בישיבה.

המחרוזת כוללת ארבעה ניגונים מחודשים, שנבחרו מתוך שירה קבועה של תלמידי הישיבה באירועים ובשבתות.

לדברי תלמידי הישיבה, הניגונים החדשים פחות מוכרים לציבור הרחב, אך הפכו אצלם לחלק בלתי נפרד מחיי הישיבה. "שרים ורוקדים אותם כמעט בכל הזדמנות", נכתב מטעם המחזור.

את ניגוני המחרוזת הכירו התלמידים במהלך המלחמה שהחלה בשמחת תורה תשפ"ד. שלושת הניגונים הראשונים, שלמדו מהרב אמציה ברקוביץ', מלאים בציפייה לגאולה.

"מיוחד במינו הוא ניגון הדגל של המחרוזת ושל המחזור - 'נרננה!', המבוסס על מזמור כ' בתהילים", נמסר מהישיבה, "ניגון סוחף, מלא שמחה ואמונה, שמתוך ה'נרננה בישועתך' נזכה ל'ימלא ה' כל משאלותיך'".