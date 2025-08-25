בטל מנשה שבצפון השומרון נערך ערב הוקרה מיוחד לרב ראובן עוזיאל, רב יישובי צפון השומרון, שהודיע לפני כשנה על פרישתו לאחר 32 שנות הנהגה רוחנית וקהילתית. במהלך הערב הושק גם ספר חדש של הרב.

מאות מתושבי האזור, אישי ציבור ורבנים מכל רחבי השומרון השתתפו באירוע. במהלך הערב הוענקה לרב מתנה כאות הוקרה על פועלו רבת השנים.

הרב עוזיאל נשא דברים באירוע. "איך לסכם 32 שנים? זהו חשבון נפש לא פשוט. היו ימים רבים של שמחה והישגים, לצד ימים קשים ומורכבים, אך תמיד ידענו לשוב ולהיות חברים כאוהבים. כל חיי היו נר לרגליי דברי הראי"ה - לאהוב את כל הבריות. רק אמת, אמונה ומוסר הם שמנחים אותי".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך את הרב ואמר: "זכיתי להכיר את הרב עוד מימי שא-נור. 32 שנים של הרבצת תורה, חיזוק הקהילה ועמידה מול אתגרים ביטחוניים ומדיניים - אי אפשר לסכם במילים. בשם כל ההתיישבות בשומרון, תודה לרב ראובן ולרבנית אורה על עשרות שנים של בניין רוחני וחסד".

יובל בוצר, יו"ר מזכירות טל מנשה, סיכם: "במשך ל"ב שנים, הרב עוזיאל ואורה בנו, עיצבו והובילו את הקהילה המיוחדת שיש בטל מנשה. לימוד תורה פורה ומקיף, מתן מענה הלכתי ואישי לכל תושב, ומתן מענה לסוגיות הלכתיות חינוכיות וקהילתיות. את הכל הם עשו במסירות אין קץ ובמאור פנים וחיוך. אין ספק שלרב ולאורה יש חלק מהותי מאד מהצלחת היישוב. תמיד נכיר תודה לרב".