הממשל האמריקני פועל להביא להכרזה ישראלית-סורית כלשהי בנוגע להסדרי ביטחון עד כינוס העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר.

גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי "יש סיכוי להגיע לסיכומים מסוימים בסוגיות הביטחוניות בין שתי המדינות עד התאריך הזה".

הנשיא הסורי אחמד א-שרע צפוי להגיע לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ב-25 בספטמבר - ביקור ראשון מזה שנים של נשיא סורי בעצרת - ולנאום בפני הקהל הבינלאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנחות אף הוא בניו יורק באותו יום ולנאום בעצרת למחרת.

מאז נפילת משטר אסד, נכנסו כוחות צה"ל לאזורי חיץ מדרום לדמשק ובאזור החרמון הסורי. כעת מתקיימים מגעים בין ירושלים לדמשק במטרה לגבש הסדרי ביטחון ופירוז הדדיים.

על פי הגורם, "בישראל לא חושבים שההסכמות העבר תואמות את המצב החדש של אחרי 7 באוקטובר", ולכן אין כוונה להסתמך באופן אוטומטי על סיכומי 1974 שנחתמו לאחר מלחמת יום כיפור.

השליח האמריקני לענייני סוריה, טום ברק, שביקר ביום ראשון בישראל יחד עם השליחה המיוחדת מורגן אורטגוס, הביע אופטימיות כי ניתן להגיע להבנות. בישראל מציבים דרישה ברורה שכל הסדר ביטחוני יכלול מענה מעשי לחששות הדרוזים בסוריה, בעקבות הזוועות שחוו בחודשים האחרונים.