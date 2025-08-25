הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי מעריך שהירי והפגיעה ב"עיתונאים" בבית החולים בחאן יונס - הייתה חלק ממהלך מתוכנן ומשמעותי.

"ייתכן שהמסר בפגיעה ב'עיתונאים' שהם מחבלי נוח'בה לכל דבר - זו ההבנה בישראל כמה נזק עשו אותם עיתונאי נוחב'ות שהעבירו את תמונות הרעב והמשיכו את מורשתו של יחיא סינוואר באמצעות 'עיתונות'. הם ייצרו תמונת מצב תודעתית במשך הרבה זמן שחלק ממנה אפשר את המלחמה ולאחר מכן גם את הלגיטימציה של חמאס. לצערנו אנחנו כמעט לא נמצאים בזירה התודעתית, ואם כבר ישראל מחליטה לחסל את ה'עיתונאים', עדיף מאוחר מאשר בכלל לא", קבע יחזקאלי.

הוא הוסיף "מדובר באנשים שמסתתרים בבתי חולים, פותחים שם חמ"לים, משדרים לעולם תמונה הפוכה לגמרי ומשרתים את האינטרס של חמאס. אפשר לומר שהשפיץ של הזרוע הצבאית בחמאס - הם אותם 'עיתונאי נוחב'ות'.

לכן, טוב עשתה ישראל שחיסלה אותם, לטעמי זה היה מאוחר מדי ויש עדיין רבים שעושים נזק תודעתי ותדמיתי בקרב שאנחנו לא מצטיינים בו", סיכם.