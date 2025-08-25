יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה הערב (שני) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להרחיב את המתווה הממשלתי לנסיעות חסידי ברסלב לאומן - גם לחסידויות נוספות.

הפנייה מגיעה ברקע הניסיון להסדיר מתווה יציאת חסידי ברסלב לראש השנה באומן.

בתחילת מכתבו הודה גולדקנופף לראש הממשלה על המתווה הקיים ואמר כי "ברצוני להביע את תודתי והערכתי העמוקה על המתווה הממשלתי לשם סיוע לחסידי ברסלב לנסוע לראש השנה הקדוש אל ציונו של רבם בעיר אומן.

"הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון הולם למען מימוש מעמד רוחני נשגב זה אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה".

עם זאת הוסיף גולדקנופף בקשה חדשה להרחבת המתווה ואמר כי "אבקש להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני - הן במסעם ל-770 בניו יורק, והן חסידויות נוספות כדוגמת סקווירא, באבוב, ויז'ניץ מאנסי ועוד. גם עבורם מדובר בחוויה רוחנית שאין לה תחליף, וחובה עלינו לאפשר להם את אותה זכות שניתנה לאחרים".