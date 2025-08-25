הרב אביעד שינוול סיים את תפקיד כראש ישיבת שדמות נריה. ראש הישיבה הרב נחמיה רענן הודה לו על תרומתו ואיחל לו הצלחה.

בהודעה שפרסם, הביע הרב רענן תודה על פועלו של שותפו לראשות הישיבה לאורך השנה. לדבריו, "בסוף השנה נפרדנו מהרב אביעד שינוול שעמד בשותפות איתי בראשות הישיבה במהלך שנת הלימודים החולפת. אנחנו רוצים להודות לרב אביעד על תרומתו המשמעותית לישיבה ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך הדרך שיזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה".

טרם פורסם מי ייכנס לתפקיד לצידו של הרב רענן לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה.

הרב רענן סיפר במכתבו גם על שיתופי פעולה חינוכיים שהעשירו את הישיבה, ובהם השתלבות תלמידים מישיבת אור עציון. "התלמידים השתלבו בישיבה בצורה מעוררת התפעלות, העצימו את בית המדרש וגם זכו להתבשם מתורת הישיבה".

במהלך השנה הצטרף גם גרעין נח"ל של בני עקיבא לישיבה. "הנוכחות שלהם בקמפוס הישיבה ובבית המדרש מוסיפה אנרגיות ועוצמות מיוחדות לישיבה".