באסם נעים, מבכירי ארגון הטרור חמאס, אמר כי הארגון טרם קיבל תגובה רשמית להצעה האחרונה להפסקת אש שהסכים לה, ולא הוצגו הצעות חדשות לעסקה כוללת.

לדבריו, חמאס עשה כל שביכולתו כדי להגיע להסכם הפסקת אש, והוא ממשיך לגלות מחויבות לכך מתוך גישה של אחריות לאומית ופתיחות.

בשיחה עם עיתונאים טען נעים כי ממשלת ישראל נוקטת מדיניות של סחבת והתחמקות ממשא ומתן, תוך היערכות למלחמה בעיר עזה.

הוא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בחתירה להמשך המלחמה כדי לשמר את הקואליציה ולממש את שאיפותיו המשיחיות, לא רק בעזה אלא בכל האזור.

מחמוד מרדאווי, מבכירי חמאס, הביע אף הוא תסכול מכך שישראל טרם הגיבה להצעה שהארגון הסכים לה, והדגיש כי חמאס ממשיך לתמוך בתיווך הקטארי והמצרי.