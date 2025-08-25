ממשלת ברזיל החליטה לדחות את מינוי השגריר החדש של ישראל במדינה, כך דיווח היום (שני) העיתון הברזילאי "גאזטה דו פרובו".

על פי הדיווח, גלי דגן, לשעבר שגריר ישראל בקולומביה, לא קיבל את אישור הרשויות בברזיל להיכנס לתפקידו החדש, זאת לאחר שהשגריר הקודם סיים את כהונתו בשבוע שעבר.

היחסים בין ירושלים לברזיליה התערערו כבר בתחילת המלחמה על רקע הקו האנטי-ישראלי שמוביל הנשיא לולה דה סילבה.

באחרונה הודיעה ברזיל עך פרישה מחברותה בברית הבין-לאומית להנצחת השואה (IHRA) - מהלך שעורר ביקורת חריפה מצד ארגונים יהודיים ותגובות נרחבות בזירה הבינלאומית.

במקביל, הצטרפה ממשלת ברזיל לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג.

ברזיל נותרת כעת ללא שגריר ישראלי מכהן, בעוד שמאז פברואר בשנה שעברה אין שגריר ברזילאי בישראל לאחר שנקרא להתייעצויות בארצו.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השבעה באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים. בתגובה ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה (פרסונה נון גרטה). לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר. משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל".