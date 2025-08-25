מחוז ירושלים של הרשות הפלסטינית מזהיר מפני מה שהוא מגדיר "הסכנות הגלומות בתקיעת שופר במתחם מסגד אל-אקצא", על רקע תחילת חודש אלול.

בהודעה שפרסם, טען המחוז כי "התקיעה בשופר אינה רק פולחן דתי, אלא הפכה לכלי מסוכן שבאמצעותו ישראל מבקשת לכפות את ריבונותה ולשנות את המעמד ההיסטורי והחוקי של מסגד אל-אקצא".

"התקיעה בשופר מבוצעת על ידי ארגונים קיצוניים של נאמני הר הבית תחת אבטחה משטרתית, והיא מהווה התקפה ישירה על הזהות האסלאמית של המסגד והפרה בוטה של החוק הבינלאומי. לתקיעה בשופר משמעות עמוקה באמונה היהודית, והיא משמשת להכרזה על ניצחון ושליטה, בדומה לתקיעת השופר על ידי הרב שלמה גורן לאחר כיבוש העיר העתיקה במלחמת ששת הימים.

כיום התקיעה בשופר נועדה לכפות מציאות חדשה שפוגעת בזהות האסלאמית של המתחם, ולקדם תוכנית לחלוקת השימוש בשטח הר הבית על פי מפתח של זמן ומקום, כחלק ממגמה לייהוד המקום, הפיכתו לאתר פולחן יהודי ובניית בית המקדש", טענו הפלסטינים.