צפו: רבבות במעמד סליחות ראשון בכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי עם פתיחת חודש הרחמים והסליחות, הלילה (שלישי) נפתחו מעמדי הסליחות המסורתיים לחודש אלול ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבבות מתפללים. מעמד הפתיחה נערך במעמד שורדי השבי קית' סיגל וילנה טרופנוב, לצד בני משפחות חטופים שיקיריהם עדיין מוחזקים בשבי החמאס בעזה. במהלך התפילה נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ תפילות לשובם המהיר של החטופים לחיק משפחותיהם - החיים לשיקום והחללים לקבורת ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל. המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים ביום חמישי הקרוב וגם בו צפויים להשתתף רבבות בני אדם. צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

