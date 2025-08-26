יונתן אוריך, לשעבר יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פנה במכתב חריף לנציבות תלונות השופטים בתגובה לתלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד נשיא בית משפט השלום מרכז, השופט מנחם מזרחי.

מזרחי החליט לאחרונה לשחרר את אוריך מכל התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת פרשת "קטרגייט" - החלטה שהתקבלה בניגוד לעמדת המשטרה ואף נהפכה בהמשך על ידי שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכליס. כך דווח בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

במכתבו טען אוריך כי מדובר ב"צעד מביש ומסוכן" מצד התנועה, שנועד לדבריו "להלך אימים על שופט מכהן שפעל על פי שיקול דעתו השיפוטי". הוא הוסיף כי הגשת התלונה ופרסומה מהווים ניסיון "לייצר לחץ פסול על הנשיא מזרחי ועל שופטים אחרים, ולפגוע בעצמאות המערכת השיפוטית".

עוד כתב אוריך כי כבר בחודש מאי, לאחר מספר החלטות שקיבל השופט מזרחי בתיק, תודרכו עיתונאים בידי "בכירים במשטרה" נגד השופט, כולל אמירות שיש לבחון את כשירותו להמשיך לנהל את התיק. לדבריו, גם לאחר ההחלטה האחרונה, גורמים נוספים "שמעורים בפרטי החקירה" העבירו תדרוכים חריפים ובוטים נגד השופט, שמטרתם לערער את אמון הציבור בהחלטותיו. לדבריו, תדרוכים אלה לא זכו לגינוי מצד המערכת המשפטית.

במקביל פורסם הבוקר כי לפי גורם בכיר במערכת המשפט, נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, צפוי לדחות את פניית התנועה לאיכות השלטון על הסף, נוכח העובדה שמדובר בהחלטה שיפוטית לגיטימית שאין לנציב כל סמכות חוקית להתערב בה.