שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר הבוקר (שלישי) כי צה"ל יוסיף להחזיק בפסגת החרמון ובאזור הביטחון הדרוש להגנה על יישובי רמת הגולן והגליל. ההצהרה נמסרה על רקע מגעים מדיניים מתקדמים עם סוריה.

לדבריו, ההחלטה נובעת מלקחי מתקפת ה־7 באוקטובר ומחובת ההיערכות לאיומים עתידיים בגזרה הצפונית. לדבריו, "לא נאפשר מצב שבו גבול ישראל־סוריה יהפוך לאיום על יישובינו".

כ"ץ הוסיף כי ישראל תפעל גם להגנת האוכלוסייה הדרוזית בסוריה, נוכח הסכנות הנשקפות לה מכיוון כוחות הפועלים בגבול, ואמר, "האחריות המוסרית שלנו ברורה ונמשיך לפעול בהתאם".

השמדת המוצבים בכתר החרמון דובר צה"ל

בכירים ישראלים אישרו אמש את דברי נשיא סוריה אחמד א-שרע, והציבו את סוף ספטמבר כיעד להגעה להסכם ביטחוני בין דמשק וירושלים. עם זאת הבוקר אמר גורם ביטחוני כי הסיכוי לעמוד ביעד - נמוך.

לפי מקורות ישראלים, מדובר בהסכם אי-לוחמה בין הצדדים, שיבטיח לסורים שישראל לא תתקוף בסוריה, ואילו לישראל יובטח שמירה על המיעוט הדרוזי במדינה.

נשיא סוריה נפגש אתמול עם עיתונאים בכירים בעולם הערבי ואמר להם שיש שיחות מתקדמות לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה המבוסס על הסכם הפרדת הכוחות מ-1974.

בחודש הבא א-שרע צפוי להשתתף לראשונה בעצרת האו"ם בניו יורק ולשאת נאום בשם ארצו. זה אירוע היסטורי שאמור לתת אשרור סופי למעמדו בזירה הבינלאומית.