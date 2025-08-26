שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את ניסיונותיהן של ממשלות שמאל בעולם לקדם הכרה במדינה פלסטינית.

הדברים נאמרו בתדרוך שערך לוועידת הנשיאים בניו יורק - ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארצות הברית.

סער הזהיר כי מדובר באיום אסטרטגי חמור על ישראל, ואמר, "מה שהיה מצור צבאי הפך לניסיון מצור מדיני על מדינת ישראל עם מטרה ברורה: לכפות עלינו מדינה פלסטינית".

הוא הוסיף כי "המאמץ הזה מובל בידי ממשלות שמאל במדינות שונות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. הן מנסות ליצור מומנטום. 'הפתרון' הזה הוא התאבדותי מבחינת ישראל. ישראל לא יכולה להסכים לכך".

לדבריו, "ב־7 באוקטובר ראינו מה שקורה כשמאפשרים למדינת טרור לקום בסמוך ליישובים שלנו. אם תהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון - כל מרכזי האוכלוסייה שלנו יחיו תחת סכנה. מערבית לירדן לא יכולה להיות ריבונות זרה כלשהי או צבא זר כלשהו".

בתדרוך השתתף גם קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס. סער הודה לחברי הוועידה על תמיכתם בישראל בימים אלה.