צלצול הטלפון הגיע בבוקר רגיל. על הקו הייתה שרי, בת 42, שקולה כמעט לא זיהתה מרוב התרגשות.

"גאולה, אני מתארסת! זה בזכות התהליך שעברתי איתך!"

גאולה מילס, מאמנת לזוגיות, זוכרת את הרגע הזה כמי שהבין לראשונה מה באמת המשמעות של מה שהיא עושה. "זה לא היה רק עוד לקוח מרוצה", היא מספרת. "זה היה רגע שהבנתי שאני עוסקת בהקמת בתים בישראל."

>> להרשמה לוובינר החינמי "5 סודות של חתונות" - כניסה כאן עכשיו

שרי לא הייתה המקרה הראשון ולא האחרון. בעומק הקשר, המכון שזכה ללוות אלפי מבקשי זוגיות לחופה, אלו רגעים שמתרחשים שוב ושוב.

מנוחה ידלר מתארת איך זה התחיל אצלה: "בעבר למדתי הרבה קורסים - אבל לא עשיתי איתם כלום. פה זה שונה. יש סטאז', יש ליווי צמוד, יש כלים אמיתיים. בעלי צוחק - 'חשבתי שזה תחביב', והיום הוא רואה שזה קריירה אמיתית."

כמה אמיתית? מנוחה מלווה היום כ-7 בנות בשבוע. הקליניקה שלה מלאה חודשים קדימה.

גם שרהלה סתו התחילה ממקום אחר. "זה התחיל מרצון לעזור לבנות שלי במדרשה. מהר מאוד הבנתי שזה עובר הרבה מעבר. התוכנית הזו נתנה לי כלים לא רק ללוות - אלא ממש לשנות חיים."

היום שרהלה מלווה מאות בנות. כל פעם מחדש היא מתרגשת כשמגיעה שיחת הטלפון הזו: "אני מתארסת!"

מה שמאחד את כל הנשים האלה זה השילוב הייחודי - שליחות ענקית שמשתלבת עם פרנסה מכובדת. זה לא "עבודה מהבית" או "כסף קל". זה מקצוע אמיתי עם ביקוש אדיר בכל רחבי הארץ.

במרכז הכל עומדת נחמה ביטקובר, מייסדת מכון עומק הקשר, שמובילה כבר כמעט שני עשורים את התחום. בזכות השיטה שפיתחה, זכה המכון ללוות אלפי מבקשי זוגיות אל החופה ולהכשיר מאות בוגרות שכבר פועלות ברחבי הארץ.

עכשיו נחמה עומדת לחשוף את 5 הסודות של השיטה בוובינר בוטיק חינמי שיתקיים ביום ראשון כ"א אלול, 14/9, בשעה 20:00.

בוובינר תגלי איך לזהות את החסימה המעכבת את החתונה, למה בחורות איכותיות מתקשות לקבל הצעות מתאימות, מה עוצר אותן מקבלת החלטה, ואיך להפוך את הרצון שלך לעזור למקצוע עם קליניקה מלאה.

הוובינר מיועד לנשות מקצוע, מטפלות, מחנכות, מרצות, נשות ציבור וכל אשה שמרגישה שיש לה מה לתת.

בכל רחבי הארץ קמות עוד ועוד קליניקות של מאמנות לחתונה. כולן התחילו באותו מקום - הכשרה מקצועית שמשלבת כלים אמיתיים עם ליווי צמוד.

אלפי בתים חדשים. מאות מאמנות פעילות. ועכשיו הדלת נפתחת גם בשבילך.

