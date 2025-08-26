משטרת ישראל הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 24 תושב טמרה בגין סחיטה באיומים חמורים, לאחר שנמצא כי שלח איומים קשים כלפי אדם שאינו מכיר, בדרישה שישלם לו סכום של 150 אלף שקלים.

על פי כתב האישום, הקורבן החל לקבל בשבועות האחרונים שיחות טלפון והודעות מאיימות ממספר שאינו מוכר, ובהן איומים ישירים על חייו וחיי בני משפחתו. אחד המסרונים כלל את הנוסח: "יש לך שבוע, תכין 150 אלף, אם לא מוכנים, אתה, אשתך, הילדים שלך… לא אשאיר אף אחד על הרגליים שלו, אחטוף לך את הילדים".

בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה נפתחה חקירה שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים ומבצע מעקב. ב־7 באוגוסט הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצרו בעת שנסע בכביש 6. במהלך המעצר נתפס מכשיר הטלפון ששימש לשליחת האיומים.

מעצרו של הצעיר הוארך מעת לעת, ובסיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה, לצד בקשה להמשך מעצרו עד תום ההליכים. במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד פורעי חוק למען ביטחון התושבים.