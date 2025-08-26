בחודשים האחרונים נראה שהמגמה הולכת ומתרחבת - נשים משנות מסלול קריירה, עוזבות עבודות יציבות אך שוחקות, ובוחרות במקצוע חדש שמאפשר להן לא רק להתפרנס, אלא גם לחיות עם תחושת סיפוק יומיומית. התחום המבוקש ביותר?

אימון וליווי רווקים ורווקות בדרך לחתונה. מה שתקראו בהמשך עלול לשנות לכם את הגישה למה שנחשב "עבודה בטוחה".

רחל, לשעבר מנהלת חשבונות, מספרת: "המשכורת הייתה בסדר גמור, אבל כל יום נראה אותו דבר - קבלות, חשבוניות, מאזנים - בלי רגש, בלי תחושת עשייה אמיתית. כשהגעתי לתכנית ההכשרה של חיה ממן במרכז 'בקרוב', הבנתי שיש דרך אחרת לחיות. הלימודים היו כל כך מעשיים ומדויקים, עם תרגולים, דוגמאות מהשטח וליווי אישי. היום, כשאני פוגשת רווקה שסיימה תהליך ומגיעה ליום החתונה, אני מתרגשת כאילו זו הבת שלי מתחתנת. אין לזה מחיר - ואני חיה את זה כל יום".

דינה, מורה ותיקה, מתארת את השחיקה שהובילה אותה לשינוי: "היו לי כיתות מלאות, תכניות לימוד, מטלות בלי סוף - ובסוף היום הייתי מרוקנת. חיפשתי משהו שייתן לי אנרגיה, משמעות, אבל גם קצב עבודה רגוע יותר. כבר בשיעור הראשון בקורס הבנתי שזה בדיוק מה שחיפשתי - חיה מביאה ניסיון חיים עשיר, שיטה סדורה והמון השראה. היא לא רק מלמדת, היא חיה את מה שהיא מעבירה. היום אני עובדת כמאמנת עצמאית, בוחרת את שעות העבודה שלי, ומרגישה שאני עושה משהו חשוב באמת".

מאחורי התופעה הזו עומדת בין השאר תכנית ההכשרה של חיה ממן - מאמנת מוסמכת ומייסדת מרכז "בקרוב", עם ניסיון של אלפי שעות ליווי ועשרות רבות של חתונות בכל שנה. התכנית מעניקה למשתתפות כלים מקצועיים לאימון וליווי, שילוב של ידע רגשי, פרקטיקה למציאת זוגיות, והתנסות מעשית בסטאז'.

חיה ממן מסכמת: "אני חושבת שנשים מכל תחום - בין אם מנהלת חשבונות, מורה, יועצת, או עוסקת בהיי-טק - שיש להן יכולת הקשבה יכולות לשלב שליחות אדירה עם פרנסה מכובדת. זה מקצוע שבו את זוכה להיות חלק מרגעים מרגשים של הקמת בתים, לקבל הודעות אירוסין בזכות העבודה שלך, וליהנות מהחופש לבחור את שעות העבודה שמתאימות לך".

ההכשרה נפתחת בקרוב. קורסי בוקר לנשים - פרדס, חנה ירושלים, ופתח תקווה. ויש גם קורסי ערב לנשים וגברים בהפרדה במודיעין.

לנשים שמחפשות מקצוע חדש עם פרנסה טובה, קצב חיים נוח - ובעיקר משמעות עמוקה - זו עשויה להיות נקודת המפנה.

