כוחות משטרה וצה"ל סיכלו אמש טיל דמה מאולתר שאותר סמוך לבית פג'אר, כשהוא מכוון לעבר אזור התעשייה מגדל עוז שבגוש עציון.

המידע הראשוני התקבל בתחנת עציון במרחב יהודה של מחוז ש"י, ובלשים יחד עם לוחמי צה"ל יצאו מיד לסריקות מקיפות באזור. החפץ נמצא בשטח ואל המקום הוזעק חבלן משטרה, שביצע פיצוץ מבוקר לנטרולו. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים באירוע.

במשטרה ציינו כי בזכות ערנות ומקצועיות הכוחות, נמנע אירוע חמור שעלול היה לפגוע בביטחון הציבור. בהנחיית החבלן, הסריקות לאיסוף ממצאים ושרידים מהזירה יימשכו הבוקר.

מאוחר יותר הבהיר גורם ביטחוני כי האובייקט לא הכיל חומר נפץ ולא היווה סכנה ממשית. מהבדיקה עלה כי מדובר בצינור פלסטיק שאליו הודבק פרופלור, ככל הנראה במסגרת אירוע הטרדה. האובייקט נוטרל באמצעות פיצוץ מבוקר מרחוק.

מועצת יש"ע הגיבה "הטיל המדומה הבוקר הוא העפיפונים מעוטף עזה 2021. אסור להיגרר שוב לקונספציה. זוהי תזכורת קצרה למציאות של מדינת טרור בצמוד לישראל. הבוקר זה טיל דמה שמכוון למגדל עוז ומחר טילי אמת לת"א. זוהי התוצאה כאשר הטרור הערבי מקבל רוח גבית מאירופה בלי שום מענה אמיתי ממשלת ישראל.

אנו שבים ודורשים מראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להתעשת, להקדים רפואה למכה ולהחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון באופן מיידי ובכך לגדוע במהרה את חלום מדינת הטרור שאת ניצניה אנו רואים הבוקר".