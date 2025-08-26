עו"ד מיטל ברנע, תושבת תל אביב, מתחה ביקורת חריפה בראיון בערוץ 7 על דרישת עיריית תל אביב מבתי הכנסת בעיר לחתום על התחייבות לספק שירותי דת "ללא הבדלי מין או אמונה".

לדבריה, מדובר בכפייה פסולה שאינה עולה בקנה אחד עם אופייה של היהדות האורתודוקסית.

"אני מזהה את הרעיון של פנייה מטעם עיריית תל אביב לבתי כנסת בעיר במטרה להציב להם סטנדרט כרף מחייב, כפסול גם מהותית וגם טכנית", אמרה, "הערכים שהעירייה מציבה כסטנדרט לא בהלימה לאיך שהיהדות האורתודוקסית פועלת".

ברנע טענה כי אם העירייה מבקשת להחיל סטנדרטים ציבוריים, עליהם להיות תקפים לכלל המקומות הציבוריים. "אם אנחנו מדברים על כל מקום ציבורי, יש גם מסגד, גם הטיילת היא מקום ציבורי. אם אנחנו מכילים סטנדרט, בוא נכיל אותו בהכל. אבל בסוף אנחנו רוצים למצוא איזון בין חופש דת, חופש פולחן והזכות של אנשים להתפלל על פי דתם".

היא הביעה חשש כי המשמעות המעשית היא פגיעה בבתי הכנסת האורתודוקסיים. "מה התוצאה של הדבר הזה? שבית כנסת רפורמי יכול לעמוד בסטנדרט של העירייה ובית כנסת אורתודוקסי לא? הרי אם זה היה קורה בכל רשות מוניציפלית בעולם, היו מתכנסים לדיון חירום וקוראים לזה אנטישמיות, ופה זה עובר בכיף".

ברנע ציינה כי צביונו של בית כנסת תמיד נגזר מהציבור שבוחר להיות בו, ולכן אין מקום לכפייה חיצונית. "הכפייה הזו, העמידה כביכול באיזשהו סטנדרט, היא מאוד מצמצמת, מאוד חשוכה, היא אפילו אלימה". לדבריה, "אם העירייה היא הגורם שקובע את הצביון לפי ראות עיניה, זה כל כך תלוש מהמציאות וכל כך מנוגד לערכים בסיסיים תרבותיים של העם הזה".

היא הזכירה כי הצטרפה לעתירה לבית המשפט שביקשה לבטל את החלטת העירייה למנוע קיום תפילה בהפרדה בכיכר דיזינגוף. "אני מזהה פה שהתהליך של מה שעיריית תל אביב עושה עכשיו, אחרי הכישלון החד משמעי בעליון לפני כשנה, הוא בעצם מה שלא הצליחו לקבל בדלת הראשית - מכניסים עכשיו דרך החלון".

ברנע סיכמה כי מדובר ב"משטור לפי סטנדרט שאין בינו לבין היהדות שום זיקה". לדבריה, "זה מצמצם, זה חשוך, זה נורא. צריך לקרוא לזה בשם ולא לנרמל את השיח. זה אינטרס שמטרתו לפגוע ולעשות אצבע בעין ליהדות".

יחד עם זאת הדגישה, "העיר הזו והתושבים בה מאוד פתוחים, מאוד מכילים, מאוד טובים. הבעיה היא בעירייה, שפועלת באופן שיטתי במגמה שהולכת ומסתמנת כפסולה ומסוכנת, ואני רוצה להאמין שהיא לא תצליח".