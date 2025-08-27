ביום רגיל באמצע השבוע, בין הגנים הציבוריים ובתי המגורים של שכונת בוכמן במודיעין, קשה לנחש שמאחורי אחד הקירות הפשוטים מתרחשת מהפכה. שקטה, עדינה, אבל עמוקה.

מקווה בוכמן הוא לא רק עוד מבנה עירוני - הוא הפך לאחד הסמלים של יוזמה חדשה, שמובילה עמותת "עתים", שמבקשת לשנות את הדרך שבה נשים בישראל פוגשות את חוויית הטבילה. לא רק הלכה. גם חוויה נעימה.

"המקווה הזה נבנה, ברוך ה', בקפידה - מתוך ראייה גם לצד האסתטי והיפה, כדי שכל אישה תרגיש את חוויית הטבילה בצורה הראויה", מספר הרב אליהו אלחרר, רב העיר מודיעין-מכבים-רעות. "כמובן, נשמר גם הצד ההלכתי, עם כל ההתייחסויות הנדרשות לנשים עם מוגבלויות".

גם אתן רוצות לדרג את המקווה שלכן או למצוא מקווה עם דירוג גבוה באזורכן? לחצו כאן

וזהו בדיוק אחד ההיבטים שמייחדים את המקום הזה. ציפי לביא, מקדמת מדיניות ב"עתים", מצביעה על השביל החיצוני שמוביל אל דלת צדדית: "יש כאן חדרים נגישים, והמקווה כולו מותאם לנשים עם מוגבלויות. יש שביל גישה מיוחד - דבר חשוב שאין בכל מקווה. רבות מהנשים רוצות לטבול, וחייבים להנגיש עבורן את המקוואות".

אבל הגישה לא מסתכמת בתשתית. "מצוות טהרת המשפחה היא מצווה אישית ופרטית מאוד", אומרת חנה אלבלינק, מפקחת המקוואות בעיריית מודיעין. "האישה צריכה לקבל יחס, ולהגיע למקום נקי ויפה שייתן לה תחושה טובה - להגיע בכל חודש בשמחה".

את הצורך ביוזמה חוו גם מתוך המציאות הביטחונית של השנה החולפת. "במיוחד כשאזעקות התרחשו בערב - נשים חששו לצאת בשעות הטבילה הרגילות", מספרת לביא. "כאן יש גם מקלט ובימי המלחמה זה היה משמעותי מאוד לנשים רבות".

אבל אולי החידוש המרכזי במיזם טמון מחוץ לכותלי המקווה - באתר האינטרנט שהשיקה "עתים", שבו נשים מדרגות את חוויית הטבילה שלהן. לא רק תשתיות, אלא גם יחס אישי, ניקיון, תחושת פרטיות.

"זמירה גוטמן, רכזת הפניות שלנו, מקבלת אינספור עדויות", משתפת לביא. "דווקא מהנשים שטבלו בפועל - אנחנו שומעים את הדברים שחשוב לדעת. זה מידע חי - שמועבר לנשים אחרות וגם לרשויות, שיכולות להשתפר בהתאם".

לדבריה, "ככה נשים יודעות למה לצפות ויכולות לבחור את המקווה שהכי מתאים להן. מקווה בוכמן קיבל כאן דירוג גבוה במיוחד".

חנה אלבלינק מוסיפה בסיפוק: "אני לא מופתעת מהתגובות. אני מקבלת תגובות רבות מתושבות העיר, רובן טובות מאוד לגבי כלל המקוואות - ובפרט על מקווה בוכמן. אני מצפה לראות עוד נשים שמגיעות - ועוד חוויות חיוביות שנאספות".

בסופו של דבר, היוזמה הזו מבקשת לעשות דבר פשוט אך עמוק - להחזיר לנשים את הקול בתוך אחת המצוות האישיות והעדינות ביותר. לאפשר להן לבחור, לדווח, לדעת, לשוב ולבוא - בתחושת כבוד.

בואי להכיר את האתר שישפר את חווית הטבילה שלך