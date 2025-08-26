שלושה רעולי פנים השחיתו בערב שבת האחרון את בית הכנסת "ביקור חולים" בסנטיאגו בירת צ'ילה.

החשודים פרסו שלט נגד המלחמה בעזה על קיר בית הכנסת, ריססו צבע אדום על הקיר ותלו תמונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם פצע ירי בראשו.

מצלמות האבטחה תיעדו את השלושה, שהגיעו רעולי פנים עוד בזמן שמתפללים עדיין שהו בבית הכנסת.

האלמונים פרסו שלט שעליו נכתב: "יהודי, השתיקה שלך היא הסכמה לרצח העם". כמו כן, הם ריססו צבע אדום על קיר בית הכנסת העתיק, שנוסד בשנת 1905. שגריר ישראל בצ'ילה, פלג לוי, הביע דאגה מהאירוע ברשתות החברתיות.