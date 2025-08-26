משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל קיימו היום (ג') במצפה יריחו טקס מיוחד לרגל הנחת אבן הפינה לבית הראשונים שיוקם ביישוב.

האירוע נערך במעמד שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, עמרי שלמון, מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, משה ניימן, מראשוני מתיישבי מצפה יריחו ומיוזמי הקמת בית הראשונים, ועשרות אורחים נוספים.

היישוב הוקם בחול המועד סוכות תשל"ח, 13 באוקטובר 1977, על מצוק ההרים הצופה ממערב על יריחו (כמו גם על צפון ים המלח, מדבר יהודה והרי מואב) ומכאן שמו. תחילה, עלו המתיישבים על הקרקע בנקודה מזרחית יותר, אולם לאחר שהמקום לא אושר, המליץ שר החקלאות דאז, אריאל שרון, על המיקום הנוכחי.

בשלט המורשת שהציבה היום המועצה לשימור אתרים נכתב, בין השאר: "במקום זה ניצב הצריף הראשון של מקימי היישוב. למרות הקשיים הרבים שחוו, סופות החול, המדבר הלוהט ומחסור בתשתיות, הם הקימו אוהלים ופחונים, הניחו מזרונים ומיכל מים והתיישבו במקום". בית הראשונים, הנמצא כרגע בשלב של תכנון מפורט, יביא את סיפורם של היישוב וחבריו.

שר המורשת, הרב עמיחי אליהו: "מצפה יריחו מסמל את רוח החלוציות והנחישות של המתיישבים, הראשונים שעלו לכאן לפני 48 שנה, בחול המועד סוכות, לא נרתעו מהאויבים שמסביב, מסופות החול, מהמדבר הלוהט ומהיעדר תשתיות. הם ראו חזון והפכו אותו למציאות. בית הראשונים שיוקם כאן ישמר את הסיפור המופלא שלהם לדורות הבאים, ויזכיר לנו את כוחה של האמונה והמסירות לבניין הארץ".

עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים: "את סיפורו של מצפה יריחו - הממוקם בלב המרחב המיוחד הזה, שמגלם ערכים של ציונות והתיישבות - מן הראוי לספר הן לבנות ובני המקום, והן לציבור הרחב ולמטיילים הרבים הפוקדים את האזור. לפיכך, המועצה לשימור אתרים ומשרד המורשת, בשיתוף המועצה האזורית מטה בנימין ואנשי היישוב - הגיעו למסקנה שיש צורך בהקמת בית הראשונים".