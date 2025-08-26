תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד שיידה סלע לעבר עגלת פעוטה בת חצי שנה בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, בעקבות ויכוח עם הוריה במרכז מסחרי.

שוטרי תחנת שלם במרחב קדם ולוחמי מג"ב ירושלים הוזעקו למקום לאחר קבלת הדיווח, ובסיוע תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים נחשפה זהותו של החשוד. הוא אותר ונעצר בביתו בשכונת עיסאוויה והועבר לחקירה בתחנת שלם.

מחקירת המשטרה עולה כי החשוד גידף את הוריה של הפעוטה במרכז המסחרי, ולאחר מכן יידה סלע לעבר העגלה שבה ישבה התינוקת ונמלט מהמקום.

החשוד, נער בן 17 מעיסאוויה, הובא לדיון בבית משפט השלום, שם הוארך מעצרו עד ל־28 באוגוסט לצורך המשך החקירה בעניינו.