משבר הסמינרים בירושלים מתקרב לסיומו לאחר שרוב המוסדות האשכנזיים הסכימו השבוע לקבל את רשימות השיבוץ של העירייה.

רק סמינר אחד בירושלים ממשיך להתנגד, ומנהלו הוזמן היום לשימוע במשרד החינוך.

העימות פרץ לאחר שהתברר כי עשרות תלמידות נותרו ללא מסגרת לימודים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בתגובה, משרד החינוך ועיריית ירושלים הציבו איום ברור: אי קבלת הבנות לשיבוץ תוביל לפתיחת שימוע ולשלילת רישיון. האיום הביא תוצאות מיידיות - בתוך ימים ספורים הודיעו כמעט כל הסמינרים על כניעתם.

"ברגע האחרון, בעקבות התערבות חריפה של משרד החינוך ועיריית ירושלים, הבנות קיבלו הודעה שהן התקבלו", דיווח אמש יואלי ברים מחדשות 13.

מנגד אחד הסמינרים הנחשב לאחד הגדולים בעיר, נותר היחיד שמתנגד לשיבוצים. בשימוע היום יוברר אם המוסד ישנה עמדתו או יעמוד בפני שלילת רישיונו.

במשרד החינוך מדגישים כי המדיניות תיושם ללא פשרות, ואי שיתוף פעולה יביא להליכי סגירה מיידיים.