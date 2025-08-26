גל אנטישמיות מטריד פוקד את אתר הנופש בורנמות' שבדרום אנגליה, כאשר נער יהודי נורה ברובה אוויר ממכונית חולפת.

המקרה מתווסף לסדרת אירועים המטרידים באזור, הכוללים ציור צלבי קרס על בתים יהודיים.

הירי התרחש לפני ימים אחדים באזור איסט קליף כאשר הנער הלך ברחוב עם מלווה.

לפי המשטרה המקומית, נהג עצר את מכוניתו והעיר הערות פוגעניות לעבר השניים, ולאחר מכן ירה בילד ברובה אוויר. הנער נפצע קל בראש וסובל מנפיחות במצח, מצבו טוב.

במקביל, צלבי קרס החלו להופיע על בניינים ברחבי העיר. הרב בן ציון אלפרוביץ', מנהל בית חב"ד המקומי, גילה צלב קרס על קיר ביתו בדרכו לבית הכנסת יום שבת בליווי שניים מילדיו.

"נולדתי וגדלתי בבורנמות' וזו לא בורנמות' שאני מכיר", אמר הרב אלפרוביץ'. "בורנמות' היא מקום נחמד ויפהפה ואני מרגיש שזו עדיין ככה עבור הרוב המכריע של האנשים כאן. פחדנים ריססו את הכתובת על הבית - המזוזה תמשיך להגן עלינו".

המשטרה אישרה כי היא מטפלת בירי כפשע שנאה והגבירה את הסיורים באזורי הקהילה היהודית, המונה כ-2,000 חברים. "שוטרים פועלים בשיתוף פעולה עם הקהילה המקומית ומבצעים סיורים באזור", נמסר רשמית.

דובר המשטרה פרסם: "בסביבות השעה 14:50 ביום שבת, 23 באוגוסט, שני אנשים הלכו ברחוב מאנור בבורנמות' כאשר נהג מכונית עצר והעיר לעברם הערות פוגעניות. אחד מהם, ילד, נורה לאחר מכן באמצעות רובה אוויר".