ד"ר סיגל קני־פז, עובדת סוציאלית ומרצה עבודה הגיעה היום (שלישי) למאהל החטופים בירושלים יחד עם חבריה למקצוע במסגרת "יום העצירה" למען החטופים.

קני־פז היא חברת מיזם "בואו - באים ומצילים אותם ואותנו", שהוקם בנובמבר 2024. לדבריה, "המטרה שלו היא לספר לחברה הישראלית שנושא החטופים והשבתם הוא על כולנו, לא רק על המשפחות של החטופים. תפקידה של החברה כולה לדאוג להשבתם".

לדבריה, אנשי המיזם - רופאים ואנשי בריאות הגוף והנפש - מרצים ברחבי הארץ. "המטרה שלנו היא לשתף במצב החטופים, במצב המשפחות שלהם ובמצב החברה הישראלית. ההשלכות של השבי המתמשך של 690 יום הן גם על הגוף והנפש שלהם, אבל לא פחות מכך על החברה הישראלית".

בתום המפגש במאהל החטופים אמרה קני־פז לערוץ 7, "אנחנו מרגישים את זה. אנשים נהיים חולים יותר, אנשים חווים חוויות גופניות ונפשיות. שאלתי פה את הקהל מי באחרונה חלם על החטופים, מי לאחרונה ניגש לשולחן כשהוא אכל ארוחה טובה. כולם הרימו את היד. אנחנו יודעים שכולנו מושפעים מהמצב הזה. למעשה אנחנו מדברים על חוויה של אובדן עמום מתמשך".

קני־פז ציינה כי "יש מחקרים שמספרים לנו שהחברה הישראלית חווה אובדן עמום עם השלכות שאפשר להסביר 50% מהתופעות הנפשיות והגופניות של כלל הציבור הישראלי כמשויכות לעובדה שיש לנו חטופים עדיין בשבי 690 יום".

על השאלה אם ניתן להשתקם מהשבי אמרה, "ככל שחולף הזמן אז הסיכוי שיקום או היכולות שיקום הן כמובן קשות הרבה הרבה יותר. אחד הדברים הבולטים באמירות שלהם זה שהם ידעו שהמשפחה שלהם כאן, וראו את זה שציבור שלם שלא מכיר אותם מסתובב עם תמונות שלהם. זה מילא את ליבם, זה סיפר להם שהחברה הישראלית לא מוכנה לוותר עליהם".

בהתייחסה למי שנותרו בשבי אמרה, "אחד הדברים הקשים בשבי זה בעצם הבדידות. זה קושי אדיר לנפש. אלי שרבי סיפר שהשאיר שם את אלון אוהל, ובעצם אלון עכשיו צריך להתמודד לבד. זה מה שצריך להטריד אותנו ביותר".

קני־פז הוסיפה, "החטופים שחזרו אומרים אנחנו לא יכולים להשתקם עד שכולם שווים. החוויה של אשמת הניצול - אני כאן והם שם ואני לא יכול לעזור להם יותר - היא חוויה מאוד קשה. התהליך הנפשי לא יכול לקרות. אנשים שחזרו גם בהסכם של אחרי החמישים יום אומרים יש לנו שם אנשים שהכרנו".

היא הזכירה גם את כרמל גת שנרצחה, ואמרה, "החוויה שהיא נרצחה עבורם לא מאפשרת שיקום. צריך להבין את ההשלכות של זה על היכולת שיקום גם של מי שחזרו וגם על החברה הישראלית כולה".