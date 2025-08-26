אל הישג השיא הגדול ביותר של נבחרות ישראל בכדורגל מאז ומעולם, הגיעה הנבחרת הצעירה של ישראל בכדורגל רק לא מזמן. היה זה כשזו סיימה את אליפות אירופה בכדורגל בשנת 2023 במקום השני עם תואר סגנית אלופת אירופה תחת אימונו של גיא לוזון, כשהפסידה לאנגליה בגמר ובכך עשתה היסטוריה כשהעפילה לראשונה בתולדותיה למונדיאליטו שם הרשימה עד מאוד כשסיימה במקום הרביעי בעולם.

היום (שלישי) פרסם מאמן הנבחרת הצעירה לוזון, שנותר בתפקידו על אף כישלון מהדהד בקמפיין האחרון, את סגל השחקנים שיעמדו לרשותו בפתיחת קמפיין מוקדמות יורו 2027, בתקווה שאולי יצליח במה שנכשל.

לרשות לוזון יעמדו מיטב הכישרונות של הכדורגל הישראלי, ביניהם כאלה המשחקים כבר בגילאים הצעירים מחוץ לישראל ומככבים בקבוצותיהם מעבר לים כמו עידן טוקלומטי שמשחק בשארלוט מליגת הכדורגל בארה"ב ה-MLS ותאי עבד וכן שחקנים מובילים מליגת העל הישראלית כמו חלוצה הצעיר העולה של הפועל ת"א דניאל דאפה ועדי יונה קשרה של בית"ר ירושלים.

הנבחרת הצעירה תחל את מוקדמות היורו במשחק מול בוסניה כבר בשבוע הבא וכעבור ארבעה ימים תפגוש את הולנד הכישרונית. יצליחו לשחזר את הישג השיא?

הסגל המלא:

שוערים: דור בנימיני, אופק מליקה, שון בן נשר.

הגנה: עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, נועם שוורץ, ליסב עיסאת, יונתן לייש, מאור ישילירמק, נועם בן הרוש.

קישור והתקפה: ליאור קאסה, ינאי דיסטלפלד, סייד אבו פרחי, עידן טוקלומטי, מוחמד אבו רומי, רן בנימין, איאד חלאילי, כארם זועבי, תאי עבד, לירן חזן, ניב יהושע, אמיר גנאח, דניאל דאפה ועדי יונה.