הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ששימש חבר כנסת מטעם סיעת המחנה הממלכתי, התראיין היום (שלישי) לראשונה מאז פרישתו מהמפלגה.

בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב אמר כי "הקבינט מתכנס היום כדי לקבל החלטה קריטית - להציל או להפקיר את החטופים".

"יש רוב בעם, בכנסת ובממשלה לאשר את העסקה כחלק מעסקה כללית", אמר איזנקוט. "נתניהו קופץ ממתווה למתווה. העיוורון שלו מקבל תמיכה של 68 שתקנים שלא מבינים את האחריות שלהם. הוא לא מקשיב לדעת הקהל. יש פחד קמאי של הקואליציה לאבד את הכיסא. ההיסטוריה תשפוט אותם". "נתניהו הולך אחרי שני האסטרטגים הדגולים - בן גביר, סמוטריץ' והיועצים הפוליטיים שלו", הוסיף איזנקוט.

איזנקוט, שבנו גל נפל בדרום רצועת עזה בדצמבר 2023, אמר עוד בריאיון כי "גל ויחד איתו רס"ר אייל ברקוביץ' שילמו בחייהם כדי להשיב חללים. הממשלה בורחת מאחריות ולא ראויה לגל, לא ראויה לאייל ולא ראויה להרבה מאוד לוחמים וחטופים שאיבדו את החיים שלהם בגלל פחדנות והססנות פוליטית".

באשר לקריאתו של חבר הכנסת גנץ להקמת "ממשלת פדיון שבויים", אמר שותפו לשעבר לסיעת המחנה הממלכתי כי "הלב של בני גנץ במקום הנכון, אבל אני חושב שהוא טועה טעות מרה. מה שצריך לעשות זה לדחוף את נתניהו פוליטית וציבורית לקבל את ההחלטה המתבקשת שהוא בורח ממנה כבר למעלה משנה ולעשות הכול כדי להחליף אותו".