שוק ההון הקלאסי, הכולל מניות, אג"ח וקרנות נאמנות, נחשב במשך שנים לאפיק המרכזי עבור משקיעים פרטיים.

עם זאת, בשני העשורים האחרונים צמחו אלטרנטיבות משמעותיות - השקעות שאינן סחירות, הפועלות לרוב מחוץ לבורסה, אך מספקות אפשרויות מגוונות לתשואה ולפיזור סיכונים. השקעות אלו מכונות "השקעות אלטרנטיביות", והן כוללות מגוון רחב של אפיקים: נדל"ן פרטי, קרנות חוב, תשתיות, חברות טכנולוגיה פרטיות, קרנות גידור, חקלאות, ואף אומנות או תביעות משפטיות.

העניין הגובר באפיקים אלו נובע מהבנה הולכת ומעמיקה של היתרונות היחסיים שהם מציעים - בעיקר בתקופות של תנודתיות או ריבית נמוכה. משקיעים כשירים, מוסדיים ופרטיים כאחד, מבקשים להיחשף לאפיקים המנותקים משוק ההון ויוצרים אפיקי הכנסה בלתי תלויים.

היתרונות הבולטים של השקעות אלטרנטיביות

אחד היתרונות הבולטים של השקעות אלטרנטיביות הוא הפחתת התנודתיות. בניגוד לשוק הסחיר, השקעות אלו אינן מושפעות מגלי פאניקה יומיים או תנודות שערים רגעיות. רבות מהן מבוססות על כלכלה ריאלית - כלומר, השקעה בפרויקטים מוחשיים כמו מבני נדל"ן, חוות סולאריות, גידולים חקלאיים ועוד. המשמעות היא שגם אם יש האטה זמנית בשווקים, ההשקעה ממשיכה להניב תשואה או להחזיק ערך לאורך זמן.

יתרון נוסף הוא פוטנציאל התשואה. קרנות השקעה אלטרנטיביות רבות מציעות מודלים בהם יש תמריץ מובהק להשגת תשואה גבוהה לאורך זמן. המשקיע נהנה מהשקעה אקטיבית יותר, ומעורבות עמוקה יותר מצד מנהלי ההשקעה, לעומת השקעות במדדים פאסיביים.

נזילות מול אופק השקעה ארוך טווח

אין ספק כי אחד האתגרים המרכזיים באפיקים האלטרנטיביים הוא נושא הנזילות. השקעות רבות כוללות תקופת התחייבות של מספר שנים, ולעיתים קיימת מגבלה על אפשרות היציאה מההשקעה. זו אינה בעיה עבור משקיע בעל פרופיל סבלני, שמבין כי השקעות איכותיות מצריכות זמן להבשיל. עם זאת, על כל משקיע לקחת זאת בחשבון כחלק מהחלטותיו האסטרטגיות - במיוחד בכל הקשור לאיזון מול רכיבים נזילים בתיק הכולל.

השקעה אלטרנטיבית לפי תחום - נדל"ן, אנרגיה, טכנולוגיה ועוד

עולם ההשקעות האלטרנטיביות אינו הומוגני. קיימים אפיקים רבים שכל אחד מהם שונה מבחינת סיכון, פוטנציאל, אופק, ואופי ההשקעה. כך למשל, השקעה בקרן חוב נדל"ני שונה לחלוטין מהשקעה בסטארט-אפ טכנולוגי. הראשונה מניבה לרוב תשואה קבועה ובטוחה יותר, והשנייה טומנת בחובה סיכון גבוה אך גם אפשרות להכפלת ההשקעה פי כמה. בנוסף קיימות השקעות בתחום האנרגיה המתחדשת, תשתיות תחבורה, שירותי בריאות, קרנות אימפקט ESG ועוד. כל אפיק מצריך הבנה מעמיקה והתאמה לפרופיל הסיכון האישי של המשקיע.

עבור מי זה מתאים? - משקיעים כשירים בלבד

הרגולציה בישראל, כמו גם בעולם, מגבילה את האפשרות להשתתף בהשקעות אלטרנטיביות רק למשקיעים כשירים. מדובר במשקיעים פרטיים או מוסדיים אשר עומדים בקריטריונים פיננסיים מוגדרים, כמו היקף נכסים נזילים של מעל 8 מיליון ש"ח, הכנסה שנתית גבוהה, או ניסיון מקצועי נרחב בתחום הפיננסי. המטרה היא להגן על הציבור הרחב מפני סיכונים שאינם מובנים או שאינם מתאימים לכל תיק השקעות. השקעות אלו אינן מפוקחות באותו אופן כמו ניירות ערך סחירים, ולכן נדרשת רמת זהירות וידע גבוהה יותר.

מה חשוב לבדוק לפני שמצטרפים להשקעה כזו?

לפני כניסה להשקעה אלטרנטיבית, על המשקיע לבחון מספר פרמטרים: מיהו הגוף שמציע את ההשקעה? האם קיימת שקיפות מלאה במסמכים, דיווחים ותנאים? האם יש פיקוח חשבונאי עצמאי? מהן עלויות הניהול וההפצה? חשוב להצליב מידע, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ולא למהר בעקבות הבטחות תשואה מרשימות. השקעות אלו עשויות להיות רווחיות מאוד - אך הן מצריכות בגרות, ראייה לטווח ארוך, ולפעמים גם סבלנות רבה.

נגיעה אחת ממוקדת - דוגמה לפלטפורמה מקצועית

בשנים האחרונות קמו בישראל פלטפורמות ייעודיות המנגישות השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים, תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים. iFunds Capital לדוגמה, פועלת כשער כניסה איכותי להשקעות מסוג זה - תוך ניתוח מוקפד של כל השקעה, סינון גופים מפוקפקים, והנגשת ההשקעות בליווי צוותים מקצועיים. היא מאפשרת למשקיעים כשירים להיחשף לאפיקים כגון קרנות נדל"ן, פרויקטים ירוקים, והשקעות טכנולוגיות פורצות דרך - והכול תוך הקפדה על סטנדרטים של ניהול סיכונים, תיעוד ודיווח.

סיכום: השקעות אלטרנטיביות - אחריות לצד הזדמנות

השקעות אלטרנטיביות הן לא טרנד - אלא מגמה אסטרטגית. ככל ששווקים הופכים תנודתיים, משקיעים רבים מבינים שהדרך לבניית יציבות פיננסית ארוכת טווח מחייבת ראייה חדשה, מפוזרת וגמישה. עם זאת, לא מדובר בפתרון קסם, אלא בכלי שמחייב אחריות, ידע, ורמה גבוהה של זהירות.

ההשקעות הללו עשויות לשנות את מפת ההון של המשקיע - אך רק כאשר הן משתלבות בתיק כולל, תוך התאמה אישית למטרות, סיכונים ונזילות. בסביבה גלובלית דינמית ומורכבת - השקעה אלטרנטיבית היא לא רק גיוון פיננסי, אלא גם אמירה של משקיע שחושב קדימה.