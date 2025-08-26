בימים אלו נרשמת תמיכה רחבה במועמדותו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר לראשות הליכוד העולמי.

הסניפים הגדולים בארה"ב וצרפת הודיעו רשמית כי הם תומכים בו, ובכך מצטרפים לסניף הליכוד בפנמה. מדינות נוספות צפויות להצטרף למהלך בימים הקרובים.

המהלך זוכה לגיבוי מצד ארגונים ציוניים מרכזיים, בהם ארגון ZOA - מהמשפיעים ביותר בארה"ב - שמחזיק ב-18 קולות בוועידת הליכוד העולמי. על רקע העלייה באנטישמיות והצורך בהעמקת הקשר עם יהדות התפוצות, תומכים רבים רואים בזוהר מועמד שיכול להוביל את הליכוד העולמי לעידן של חיבור אסטרטגי מחודש.

נשיא ארגון ZOA, אלן ג'יי, אמר, "אנו שמחים מאוד להודיע כי הוועד הפועל שלנו החליט לתמוך בשר מיקי זוהר לראשות הליכוד העולמי. המחויבות שלו כלפי יהודה ושומרון והעם היהודי כולו זה מה שמוביל אותו בדרכו ואנחנו מאחלים הצלחה רבה".

גם בצרפת, שם ניצבת הקהילה היהודית בפני אתגרים הולכים ומחריפים, הודיע סניף הליכוד על תמיכתו בשר זוהר. ד"ר רוברט זבילי, יו"ר הפדרציה הציונית בצרפת ויו"ר רשימת ליכוד צרפת לקונגרס הציוני העולמי, ציין כי "סיעת ליכוד צרפת החליטה לתמוך בשר מיקי זוהר לראשות הליכוד העולמי. מאחר שלא נרשמה כל תמיכה בליכוד צרפת מצד הליכוד העולמי מאז הקונגרס הקודם, אנו סבורים כי הגיעה העת לשינוי. בתקופה המורכבת שאנו חווים כיום בצרפת, אנו בטוחים כי השר זוהר יידע לסייע לליכוד צרפת להוביל את המאבקים והאתגרים המשמעותיים העומדים בפני הקהילה היהודית בצרפת".

גם בסניף פנמה התקבלה החלטה דומה. יו"ר הפדרציה הציונית ויו"ר הסניף, לוראן פריינטה, אמר, "כחבר בליכוד העולמי מעל 30 שנה, ברור לי שהתנועה שלנו זקוקה לשינוי ותנופה מחודשת. לאחר שנפגשתי עם המועמדים, אני יכול לקבוע בביטחון שהיוזמות שהשר מיקי זוהר הציע הן המתאימות ביותר להחייאת התנועה שלנו וסניף הליכוד פנמה תומך במועמדותו באופן מלא".