על אופן ההתמודדות ההסברתית עם תקרית ירי כדוגמת זו שאירעה אתמול (שני) בחאן יונס, בעיקר על רקע המציאות המוכרת בה העולם "מחפש את ישראל בסיבוב", שוחחנו עם היועץ האסטרטגי רוני רימון.

"אנחנו צריכים להבין לעצמנו אין נוסחת פלא. העולם מאוד ביקורתי כלפינו ופתאום יש תקלות כאלה ואחרות, התוצאה תהיה בכל מקרה ביקורת על ישראל. אם היינו פועלים כמו שצריך כמדינה, התפקיד שלנו היה לנסות להקהות את העוקץ, לצמצם את המכה התקשורתית וההסברתית שיש נגד ישראל", אומר רימון.

לדבריו, נדרשת היערכות מקבילה בשני ערוצים, האחד הוא בחירת אסטרטגיה והשני הוא הכנת האמצעים להפצת אותה אסטרטגיה עליה הוחלט. האפיק השני, זה של בניית האמצעים והכנתם להפצת האסטרטגיה עליה יוחלט, צריך להתבצע מבעוד מועד כתשתית ליציקת התכנים באופן מיידי ברגע בו מתעורר אתגר מסוג זה.

רימון סבור כי "ברמה הטקטית כמדינה עוד לא החלטנו שלהסביר את עצמנו מול אומות העולם, בעיקר המערביות, זה דבר חשוב. אם ממשלות ישראל היו מאמינות שזה חשוב היו מקצים לכך מיליארד דולר לשנה. אפשר לעשות דברים שגם אם לא יהפכו שחור ללבן הם יהפכו אותו לאפור. צריכה להיות מערכת משומנת שבלחיצת כפתור אפשר להפעיל אותה בכל העולם. זה עולה הרבה כסף, אבל במצבה של ישראל זה כסף שחשוב וחייבים להשקיע אותו. כל עוד זה לא יקרה לא יהיו לנו אמצעי הפצה להסבר עמדותינו".

ובאשר לאסטרטגיה עצמה במקרים כדוגמת זה שעימו ישראל מתמודדת כעת, אומר רימון: "האסטרטגיה צריכה להיות פשוטה - אנחנו עם מותקף. אנחנו עם שוחר שלום ואם הדברים היו תלויים בנו לא היו מלחמות. אנחנו מותקפים כל הזמן ומגנים על עצמנו באופן עוצמתי כדי שהאויב יחדל כי לא בא לנו למות, וכל עוד האויב לא משחרר את החטופים ולא מפסיק להילחם בנו נמשיך להילחם בו, וכשהוא הופך בתי חולים למבצרים צבאיים ולמוקדי טרור ומשתמש בהם כבסיס צבאי לכל דבר ועניין, אז כשיורים יש גם לא מעורבים שנפגעים. הם שמים אותם בכוונה שם ומשתמשים באזרחים כמגינים אנושיים והדברים קורים".

עוד אומר רימון כי על ישראל להציג בפני העולם במקביל לטעויות שלנו את מה שהם, החמאס, עושים בכוונה, "להראות את הזוועות שהם עשו, עושים ומתכוונים לעשות, את כל הדיבורים שלהם על איך הם ישחטו את כולנו. אני רוצה למהול את מה שקרה במבול של מידע שיראה איך אנחנו הקורבנות של האירוע הזה ולא הם הקורבנות שלו".

"זה מאמץ שמאוד חשוב להתחיל ולעשות אותו בצורה הכי עוצמתית שאפשר. להכין מראש דוברים בכל המדינות המערביות ובכל המקומות האפשריים, דוברים שמכירים את כלי התקשורת, את הנושאים המדוברים, את הרשתות החברתיות, להכין מבעוד מועד סרטונים שבלחיצת כפתור ובהרבה כסף יופצו בכל העולם. אלה הדברים שצריך לעשות כדי למזער את הנזק שנגרם למדינת ישראל, אבל הממשלה צריכה להחליט שזה דבר חשוב. כשמחליטים שביטחון חשוב מוצאים כסף כמעט ללא הגבלה, ובעיניי זה תקציב ביטחון".