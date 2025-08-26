תיעוד התוואי התת-קרקעי במרכז הרצועה דובר צה"ל

צה"ל השלים לאחרונה מבצע רחב היקף להשמדת תשתיות טרור במרכז רצועת עזה.

כוחות החטיבה הדרומית בפיקוד אוגדת עזה (143), בשיתוף לוחמי יהל"ם ויחידת ההנדסה של האוגדה, פעלו במהלך החודש האחרון לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים התקפיים של ארגון הטרור חמאס.

במהלך הפעילות חשפו הכוחות שני תוואים תת-קרקעיים התקפיים במרחב. אחד מהם כלל מספר פירי יציאה ובתוכו אותרו חדרי שהייה, מזון, אמצעי לחימה ותשתיות נוספות ששימשו את מחבלי הזרוע הצבאית של חמאס. הכוחות אטמו את התוואי באמצעות הזרמת בטון.

תיעוד מפעילות הכוחות ברצועת עזה דובר צה"ל

תוואי נוסף, באורך של מאות מטרים, אותר אף הוא והושמד באמצעות חומרי נפץ. שני התוואים נחשבו לאיום פוטנציאלי על יישובי עוטף עזה וגבול הדרום.

לצד פעולות אלו, צה"ל חיסל עשרות מחבלים במרחב והשמיד תשתיות טרור נוספות מעל ומתחת לקרקע. מטרת הפעילות היא להרחיב את מרחב האבטחה לאורך הגבול במרכז ובדרום הרצועה.