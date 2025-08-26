עובדי הרשות הפלסטינית חיבלו הבוקר (שלישי) בצינור המים שהזין את מעיין הרועים, הממוקם בין השומרון לבקעת הירדן. מדובר במעיין שנבנה לזכרם של הרועים הראל מסעוד ונחמן מורדוף הי"ד, שנרצחו באזור.

המעיין עבר לאחרונה שיפוץ מקיף בהיקף של עשרות אלפי שקלים, במימון תרומות פרטיות. עם סיום העבודות, נדהמו תושבי האזור לגלות כי הצינור שנועד להזרים מים למקום נחתך באופן מכוון.

מעיין הרועים, הידוע גם בשם עין סמיה, הוא הגדול ביותר באזור. מאז 1965 מוזרמים מימיו לרמאללה ולכפרים הפלסטיניים הסמוכים - דבר שגרם לאורך השנים להתייבשות נחל ייט"ב ולנזק אקולוגי חמור.

הבוקר, לדברי התושבים, פגעו עובדי הרשות בצינור שהוביל מים גם לבריכת השכשוך שבמקום. לטענתם, מדובר בפעולה שמטרתה לפגוע בזיכרון ההנצחה של הרועים ולצמצם את הנוכחות היהודית באזור.