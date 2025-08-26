מהי תאונת עבודה?

המושג תאונת עבודה מתייחס לתאונה או פגיעה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. לעניין זה, תאונת דרכים בדרך לעבודה, נכנסת בגדר המושג תאונת עבודה.

עם זאת, חשוב לציין כי תאונה שאירעה לעובד בדרכו לעבודה, לא תיחשב תאונת עבודה לעניין ביטוח לאומי, אם העובד סטה ביודעין מהדרך המקובלת לעבודה שלא לשם עיסוקו (אלא אם מדובר בחריגים, כגון עיקוף לשם הורדת הילדים בגן הילדים).

כדי שהדבר יהיה מוכר כתאונת עבודה, על העובד לנסוע ישירות מהבית לעבודה ובחזרה, בדרך הקצרה ביותר. אגב, במספר תיקים שנוהלו במשרד, ביטוח לאומי בדק את העניין ונדרשנו להציג מפה ותוואי נסיעה.

באופן עקרוני ההכרה באירוע של פגיעה בעובד כתאונת עבודה מותנית לרוב בהיותו אירוע חיצוני, חריג ופתאומי, שניתן להגדירו בזמן ובמקום מדויקים. עם זאת, גם מצבים רפואיים שאינם נתפסים כתאונה קלאסית עשויים להיכלל בהגדרה. לדוגמה, הפסיקה הכירה בכך שאירוע מוחי או לבבי יכולים להיחשב כתאונת עבודה, בהנחה שאלו נגרמו כתוצאה ישירה מאירוע חריג, חד-פעמי ובעל עוצמה רבה שאירע בעבודה בסמיכות לזמן ההתקף.

שימו לב, לדוגמא: התקף לב כתוצאה מאירוע חריג שלא קשור לעבודה וקרה בזמן העבודה לא יוכר כתאונת עבודה.

בנוסף לאירועים חד-פעמיים, החוק מכיר גם במצבים בריאותיים שהתפתחו לאורך זמן. הפסיקה הכירה בקטגורייה של מקרים המכונה "מחלות מקצוע", קרי מצב רפואי שנוצר עקב חשיפה ממושכת לחומרים מסוכנים או לתנאי סביבה מזיקים כחלק מתנאי העבודה (לדוגמא: חשיפה לאסבסט או חומרים רעילים אחרים).

קטגורייה נוספת היא מצבים של "מיקרוטראומה", קרי נזק גופני שנגרם כתוצאה מביצוע סדרתי של תנועות קטנות וחוזרות ונשנות לאורך זמן. דוגמאות נפוצות לכך הן נזק לשורש כף היד כתוצאה מהקלדה מרובה, או פגיעות גב הנגרמות מהרמת משאות כבדים באופן קבוע.

נפגעת בתאונת עבודה? המאבק רק החל

כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה, כגון תאונת דרכים בדרך לעבודה, עליו להתמודד במספר מישורים. למשל, אם המעסיק שלו התרשל, ניתן לתבוע את המעסיק.

הנה מתי בדרך כלל אפשר להגיש תביעה נגד המעסיק :

אי־שמירה על בטיחות בעבודה - אם המעסיק לא דאג לסביבת עבודה בטוחה, לא מנע סיכונים או לא פיקח על ביצוע העבודה.

לדוגמה: רצפה רטובה ולא מסומנת, עבודה בגובה בלי אמצעי מיגון. אי־מתן ציוד מגן מתאים - למשל אם העובד נדרש לעבוד בלי קסדה, נעלי עבודה, כפפות, רתמות או ציוד מגן אחר. הדרכה לקויה או חוסר הדרכה - המעסיק חייב להדריך את העובד על הסיכונים הקיימים ולתת הנחיות בטיחות. אם לא עשה זאת - הוא עלול להיחשב רשלן. שימוש בציוד או מכונות לא תקינות - אם התאונה קרתה בגלל מכונה לא מתוחזקת, כלי עבודה פגום או חוסר טיפול מונע. שעות עבודה חריגות ועומס עבודה - במקרים מסוימים, אם התאונה נגרמה בגלל עייפות קיצונית שנבעה מתנאי עבודה לא סבירים, ניתן להטיל אחריות על המעסיק. הפרת חוקים ותקנות בטיחות - יש חוקים ותקנות ברורים (כמו פקודת הבטיחות בעבודה). אם המעסיק לא פעל לפיהם, זו עילה לתביעה.

כמו כן, כאשר לנפגע פוליסות ביטוח פרטיות ו/או ממקום העבודה, למשל: תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, פנסיית נכות, מחלות קשות, אפשר ורצוי לתבוע את חברות הביטוח והפנסיה.

שימו לב, בחברות ביטוח רבות קיימים חריגים (האותיות הקטנות) לתאונות עבודה, תאונות דרכים ואף ישנן פוליסות עם קיזוז תגמולים מול ביטוח לאומי.

במשרדנו קיים תיק של עובד שנמצא באובדן כושר עבודה ובגלל שסוכן הביטוח לא דאג לרשום X במקום הנכון (מספר שקלים בחודש בלבד) העובד לא יקבל כ 10,000 ₪ מדי חודש.

לפי עורכי הדין אורי בוים וסאהר תומא, ממשרד בוים & תומא עורכי דין, המתמחים בטיפול בלקוחות בתחום של תאונות עבודה, הסוד להבטחת פיצויים מירביים, הוא לא לקבל כמובן מאליו את הקביעה של חברת הביטוח ו/או הפנסיה ו/או הביטוח הלאומי, לבדוק לעומק את כל האותיות הקטנות, החוקים והתקנות.

עו"ד תומא: "היה לנו לקוח שהיה קצין כבאות מבצעי במשך 25 שנים. הוא היה עובד מסור לעבודה שלו. לפני שנתיים בערך הוא נפצע בתרגיל מבצעי בעבודה. ביטוח לאומי אכן הכיר באירוע כתאונת עבודה וגם נקבעה לו נכות זמנית בגלל עוצמת הנזק והפגיעה. עם זאת, כשהלקוח ביקש הלקוח להאריך את הנכות הזמנית, בביטוח הלאומי טענו שמדובר בהחמרה של פציעה ישנה, ולא בנזק חדש ולכן הוא אינו זכאי לפיצויים בשל כך.

כמובן שלא וויתרנו, בערר שלו על החלטת הוועדה הרפואית טענו דבר פשוט: אם הנכות נגרמה לנפגע לפני שנים, איך בדיוק אישרו לו להיות קצין מבצעי כל השנים האלה? הטיעון הזה הדהים את החדר, והערר של ביטוח לאומי נדחה. לפעמים צריך לדעת גם לפנות לרגש: לא יכול להיות שאדם כזה יישאר ללא עזרה ברגע האמת".

התמחות בחברות ביטוח ובמערכת הבריאות - מפתח להצלחה

במשרד בוים & תומא עורכי דין מחזיקים במומחיות ייחודית, אשר מבדילה אותם מעו"ד תאונות עבודה. עורך הדין עו"ד סאהר תומא מגיע מרקע מקצועי בסיעוד. במשך 17 שנים סאהר מילא שורות תפקידים בבית חולים מהגדולים בישראל, כולל אח אחראי מחלקה.

עו"ד סאהר היה מרצה באוניברסיטת תל אביב בתחום הבריאות. לסאהר מעל 20 שנות ניסיון בתחום הבריאות. כתוצאה מכך עו"ד סאהר מחזיק בהבנה עמוקה של הטרמינולוגיה והסטנדרטים הרפואיים. ידע זה מאפשר לו לנתח תיקים רפואיים בצורה מדויקת, לזהות נקודות חוזק וחולשה, ולעבוד באופן יעיל מול מומחים רפואיים כדי לבסס את התביעה על יסודות מוצקים.

מי שמשלים את סאהר הוא עו"ד אורי בוים, שמביא איתו מביא עמו ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתפקידי ניהול ופיקוח בכירים בחברות הביטוח המובילות. עו"ד בוים בעל רישיון יועץ פנסיוני בלתי תלוי מטעם המפקח על הביטוח ומכיר היטב את שני צדי המתרס.

היכרותו האינטימית עם דרכי הפעולה של חברות הביטוח, התהליכים הפנימיים וה"אותיות הקטנות" של גופים אלו, מאפשרת לו להיות תמיד צעד אחד לפניהם ולהפוך את הידע הפנימי הזה לכוח עבור לקוחותיו. לפי בוים, שיתוף הפעולה בין השניים מאפשר להם להילחם עבור הלקוחות, גם כאשר המאבק נראה אבוד, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.

דוגמה למקרה כזה, מביא עו"ד בוים: "היה לנו לקוח שהיה נהג רכבת. באחת הנסיעות שלו התרחש אירוע חריג: אדם קפץ למסילה בפתאומיות ונהרג במקום. ללקוח שלנו לא הייתה אפשרות למנוע את האסון בשום דרך, והוא כמובן לא הואשם בדבר. עם זאת, המראות מאותה תאונה רדפו אותו, ולא נתנו לו מנוח. בפועל, מאותו רגע חייו נעצרו. החרדות, הדיכאון והתחושה הבלתי נסבלת של אשמה שלא הייתה באשמתו, ליוו אותו יום ולילה, והוא למעשה הפסיק לעבוד.

אנחנו טענו למעשה לאבדן כושר עבודה. מנגד, בביטוח הלאומי לא רצו לשמוע, והסכימו לפסוק לטובתו דמי פגיעה בלבד. בוועדה הרפואית הלקוח קיבל 20% נכות זמנית למספר חודשים. אנחנו התעקשנו, דיון אחר דיון, שמדובר כאן באירוע אחר. בערעור הכנו טיעונים חדים, והשגנו מה שנראה בתחילת הדרך בלתי אפשרי: קצבה חודשית בגובה 20,000 שקלים, ועוד תשלום רטרואקטיבי בסך 68,890 ש"ח. כך יכול היה הלקוח להתחיל את תהליך ההחלמה שלו, ולקבל טיפול מיטיב לו ולמשפחתו".

בחירת הייצוג הנכון - המפתח להצלחה

בעולם של נפגעי תאונות עבודה, נלחמים מול גופים חזקים מאוד, שיעשו כמעט הכל כדי לא לשלם את הסכום המירבי לנפגעים. משום כך, הדרך למיצוי זכויות לאחר תאונת עבודה היא מורכבת ומלאת אתגרים. היא דורשת הבנה מעמיקה לא רק בחוק, אלא גם ברפואה ובביטוח.

הסוד לקבלת פיצוי מקסימלי, הוא היכולת לשלוט בכל הזירות הללו בו זמנית: גם בנבכי הביטוח הלאומי, גם בידע הרפואי, וגם במאחורי הקלעים של חברות הביטוח. לכן, כאשר אתם בוחרים ייצוג משפטי, חשוב לחפש עורך דין תאונות עבודה מומלץ שמציע יותר מידע משפטי. אתם זקוקים לליווי המבוסס על ניסיון רב תחומי מוכח.

הצוות במשרד עורכי הדין בוים & תומא מדגים גישה זו לעילא, הבנה רפואית עמוקה, מניעת טעויות רפואיות משפטיות, ידע פנימי כיצד חברות הביטוח חושבות ופועלות, יכולות ניהול אסטרטגי, מקסום הפיצוי ללקוח, חיסכון בזמן ובבירוקרטיה, יתרון אמיתי במו"מ.

התוצאה: פיצוי גבוה יותר, בזמן קצר יותר, עם ליווי אישי שמבין גם את השפה הרפואית וגם את השפה הביטוחית.