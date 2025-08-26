נשיא המדינה פותח את שנת הלימודים החרדית וידאו: אבי קנר, תמונה: עמוס בן גרשום /לע״מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח היום (שלישי) את שנת הלימודים החרדית בעיר ביתר עילית. הנשיא ביקר בתלמודי התורה המקומיים, נכנס לכיתות השונות ושוחח עם התלמידים.

במהלך הביקור קרא הנשיא יחד עם התלמידים פסוקים מחומש בראשית ונשא עימם תפילות לשלום החיילים ולשובם של החטופים.

הנשיא הרצוג השתתף גם בשיעור של תלמידי כיתה ח' ואמר להם, "אני רוצה לומר לכם שבימים הקשים האלה, כל כך חשוב להתפלל לשלום חיילנו, וכמובן לשובם של כל החטופים שלנו, בעזרת ה', הכי מהר שאפשר. להחלמת הפצועים בגוף ובנפש, ושעם ישראל ידע בשורות טובות. אז תמשיכו להתפלל בחודש הרחמים והסליחות ובעזרת ה' יענה ה' לתפילותיכם".