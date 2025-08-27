זהו אחד המשפטים הנפוצים ביותר בבתים עם יותר מילד אחד: "זה לא פייר! למה הוא מקבל ואני לא?!" ופתאום הבית הופך לבית משפט, ואתם השופטים העייפים שמנסים לעשות צדק בין כל הצדדים.

התופעה הזו לא חדשה כלל. כבר חז"ל הזהירו לפני אלפיים שנה: "לעולם אל ישנה אדם את בנו בין הבנים" - הם זכרו מה קרה כשיעקב נתן ליוסף כתונת פסים מיוחדת. כתונת קטנה אחת הציתה קנאה ושנאה שהובילה לדרמה משפחתית שנמשכה שנים.

אבל השאלה הגדולה היא: האם זה אומר שכל הילדים צריכים לקבל בדיוק אותו דבר? הרב יוני לביא חושף את ההבדל החשוב בין שוויון לזהות בסרטון הבא:

רוצים עוד טיפים וכלים להיות הורים טובים יותר? הסרטון הזה הוא רק טעימה ממה שמחכה לכם במועדון ההורים של ערוץ 7.

הצטרפו עכשיו לנבחרת ההורים המובילה בישראל ותקבלו:

⦁ מאגר עשיר של תכנים חינוכיים

⦁ כלים מעשיים ופתרונות יומיומיים להורות מוצלחת

⦁ קהילה תומכת של הורים שמתמודדים עם אותם אתגרים כמוכם